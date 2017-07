Kinesisk professor: Liu Xiaobo-uttalelse kan skade Norge-Kina forhold igjen

Solberg-regjeringen har vært taus om EUs krav om frigivelse av Liu Xiaobo. Forskere mener det kan være lurt, og at det motsatte kan skade det nyetablerte forholdet.

Presset mot Solberg-regjeringen har økt etter at internasjonale ledere og diplomater har tatt til orde for at kreftsyke fredsprisvinner Liu Xiaobo skal slippes fri.

Hverken statsminister Erna Solberg eller UD vil svare på om Norge støtter EUs krav om frigivelse av Liu Xiaobo. Det har møtt kritikk fra både Sv, Ap, Krf og Venstre, samt flere organisasjoner.

En kinesisk professor som VG har vært i kontakt med tror liknende uttalelser fra norske myndigheter om fredsprisvinneren vil undergrave det nyetablerte forholdet.

– Jeg vil anta at proaktive og ensidige uttalelser fra den norske regjeringen om Mr. Liu med utvilsomt undergrave, på ukjente måter, det nylig gjenopprettede forholdet mellom Norge og Kina.

SKUFFET: Knut Arild Hareide (t.h) er blant dem som sier de er skuffet over Erna Solberg (t.v) og regjeringens håndtering av Xiaobo og mener Norges vennskapsforhold med Kina ikke kan gå på bekostning av menneskerettigheter. Foto: Klaudia Lech , VG

Han ber om at VG ikke oppgir navnet eller utdanningsinstitusjonen hans, i frykt for å komme i trøbbel med myndighetene.

Kinas president Xi Jinping er onsdag i Berlin og det er knyttet stor spenning til hvorvidt forbundskansler Angela Merkel kommer til å ta opp spørsmål om menneskerettigheter og situasjonen til Liu Xiaobo under besøket.

EU krever løslatelse

Fredag kom EUs utenrikssjef Federica Mogherini med en erklæring (ekstern lenke) om at EU forventer at «Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet».

Samtidig ber EU om at Kina «fjerner alle restriksjoner hva angår bevegelsesfrihet for herr Lius kone og familiemedlemmer.» Liu Xiaobos kone, Liu Xia, sitter i dag i husarrest.

Den kinesiske professoren mener at Norge må trå forsiktig og heller alliere seg med andre europeiske land som Storbritannia, Frankrike og Tyskland.

– Jeg tror ikke det er lurt for Norge å ta ledelsen i å kreve tiltak fra Kina, men hvis Norge kan samarbeide med de store europeiske landene vil det minske risikoen for å undergrave det bilaterale forholdet.

Professor: – Vil være ødeleggende

Norge har i avtalen om å normalisere forholdet med Kina lovet å ikke blande seg i Kinas indre anliggende og undergrave Kinas kjerneinteresser, og professor Øystein Tunsjø ved Institutt for forsvarsstudier leser EUs erklæring som nettopp det.

Normaliseringen av Norge-Kina-forholdet * Norge har ikke hatt politisk kontakt med Kina siden 2010, da Nobels fredspris gikk til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo. * Høsten 2014 avslørte DN at den rødgrønne regjeringen hadde klar en avtale med en norsk innrømmelse, men denne ble aldri signert. * I desember ble det klart at den seks år lange og kalde fronten mellom Norge og Kina er over da partene skrev under på en avtale om normalisering av forholdet. * Bare tre personer har vært fullt involvert i normaliseringsprosessen: Utenriksminister Børge Brende (H), statsminister Erna Solberg (H) og utenriksråd Wegger Strømmen. * Forholdet har skapt flere problemer for Norge. Blant annet ble holdt utenfor da Kina lettet opp i sine visumregler i fjor. Norge ble også holdt utenfor det gode selskap da Kina innførte 72-timers visumfrihet i Beijing-området i 2012.

– Hvis Norge hadde kommet med slik erklæring ville jeg tolket det som en innblanding i Kinas anliggende. Det å kommentere på andre lands soningsforhold vil slik jeg ser det være i brudd med en slik avtale, sier Tunsjø.

Kinesiske myndigheter viste nylig til dette da de i forrige uke kommenterte på det økende internasjonale presset om å løslate Liu Xiaobo og hans kone, Liu Xia.

Kina: – Ingen rett til å blande seg

– Ingen land har rett til å blande seg og komme med uansvarlige kommentarer om indre anliggender i Kina, har en talsmann for landets utenriksdepartement uttalt.

Tunsjø tror dermed en slik erklæring fra Norge hadde vært ødeleggende for forholdet.

– Jeg tror det hadde ødelagt det bilaterale forholdet til Kina, og at det er grunnen til at Norge og ingen andre land har sagt noe. Det er lettere å komme med en uttalelse gjennom EU, sier Tunsjø.

Ifølge NTB er EU i tett kontakt med Kina for å forsøke å få den kreftsyke fredsprisvinneren Liu Xiaobo til Europa. Onsdag sier Lius sykehus at de har invitert kreftspesialister fra USA, Tyskland og andre land til å behandle den kreftsyke fredsprisvinneren.

Fredsprisvinneren er midlertidig løslatt fra fengsel for å kunne få behandling på sykehus for sin dødelige leverkreft. VG har snakket med advokatene til Liu som forteller at han ikke er regnet som fri, og om han skulle bli frisk må han tilbake i fengsel.

SKADER IKKE: Forsker på Kina, Harald Bøckman, mener det ikke skader forholdet med Kina å støtte EU i sitt krav til Kina. Foto: Morten Holm , NTB scanpix

– Skammelig å gli unna



Harald Bøckman, gjesteforsker ved London School of Economics, er ikke enig i at det vil skade forholdet til Kina med å komme med en egen uttalelse.

– Nei det er klart det. Vi gjemmer oss vanligvis bak EU men nå gjør vi ikke det engang. Det virker for meg som at markedstilgang er viktigere enn mennesketilgang for regjeringen, sier Bøckman.

Han mener avtalen ikke hindrer den norske regjeringen i å uttale seg om Kina.

– Det er mye standardformuleringer som kineserne insisterer på i internasjonale sammenhenger, men som betyr at man ikke må ta det bokstavelig. Nettopp derfor er det skammelig hvordan den norske regjeringen glir unna problemstillingen, sier Bøckman.

Liu Xiaobo * En av Kinas mest kjente dissidenter * Litteraturviter og forfatter, 54 år gammel * Gjesteforeleste ved flere utenlandske utdanningsinstitusjoner. På slutten av 1980-tallet var han gjesteforeleser ved Østasiatisk Institutt på Universitetet i Oslo * Var aktiv i protestene på Den himmelske freds plass i 1989. Han satt deretter fengslet i to år og mistet sin stilling ved universitetet. * Har også flere ganger senere blitt arrestert av politiet for sitt engasjement i demokratibevegelsen. * 25. desember 2009 ble han dømt til 11 års fengsel for å ha medforfattet og underskrevet det politisk manifestet «Charter 08», som krever demokrati og politiske reformer i Kina. * 8. oktober 2010: Tildelt Nobels fredspris Kilde: NTB

Han mener dette er den første virkelige testen som viser hvordan Solberg-regjeringen kommer til å forholde seg til omstridte spørsmål i forbindelse med Kina i fremtiden.

VG var søndag i kontakt med Erna Solbergs statssekretær Sigbjørn Aanes som igjen henviser til Utenriksdepartementet ved spørsmål rundt håndteringen av denne saken.

UD har innrømmet at saken er krevende og viser mandag til uttalelsen gitt av UDs kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen til VG søndag kveld:

«Dette er en krevende sak som vi følger nært. Ingen europeiske regjeringssjefer eller utenriksministre har uttalt seg om saken så langt. Vi har brukt over seks år på å finne tilbake til en normalisering av forholdet til Kina. Det er avgjørende med et samarbeid med Kina om blant annet klima, energi og handel. Vi må huske hvor vanskelig og kompliserte denne prosessen har vært. Forholdet til Kina må bygges fra grunnen og vi har fortsatt en lang vei å gå. Vi følger den humanitære situasjonen til Liu Xiaobo. Våre tanker går til han og hans familie. Det er viktig at han nå får medisinsk behandling».