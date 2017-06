Kinesisk politi: Eksplosjon ved barnehage skyldtes bombe

Eksplosjonen som kostet åtte mennesker livet ved en barnehage i Kina, skyldtes en bombe, bekrefter politiet i landet.

Torsdag ettermiddag kom nyheten om at en eksplosjon hadde krevd åtte menneskeliv utenfor en barnehage øst i Kina.

Natt til fredag bekreftet politiet at de hadde indentifisert en mistenkt. Fredag morgen norsk tid bekreftet politiet at eksplosjonen skyldtes en bombe.

Bomben beskrives som hjemmelaget, i en uttalelse fra det kinesiske departementet for offentlig sikkerhet. Den antatte gjerningsmannen skal være en 22 år gammel mann med helseproblemer som bodde i nærheten av barnehagen i byen Fengxian.

Mannen døde selv i eksplosjonen torsdag, og det er ikke oppgitt noe informasjon om mannens eventuelle motiv.

Statlige kinesiske medier melder at minst åtte mennesker er døde og at over 60 er skadet.