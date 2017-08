Kinesisk avis: Kina holder seg nøytral hvis Nord-Korea skyter først

Hvis Nord-Korea angriper først, kommer Kina til å forholde seg nøytral. Men hvis USA eller Sør-Kora angriper først, kommer Kina til å bryte inn, skriver en kinesisk-statlig avis.

Statlig styrte kinesiske Global Times kommer med en klar advarsel til Nord-Koreas planer om å skyte missiler nær den amerikanske militærbasen på Guam:

«Kina bør gjøre det klart at hvis Nord-Korea skyter ut missiler som truer amerikansk jord først, og USA svarer med samme mynt, vil Kina holde seg nøytral», står det i en av avisens kommentarer.

Natt til onsdag ble det kjent at Nord-Korea vurderer et militærangrep mot den amerikanske stillehavsøya Guam, der USA har militærbase.

Bryter inn hvis USA skyter først

Dette er GUAM * Amerikansk øy i Mikronesia i det vestlige Stillehavet med litt over 160.000 innbyggere. * USA erobret Guam fra Spania i 1898 under den spansk-amerikanske krigen. Under andre verdenskrig var øya okkupert av Japan fra 1941 til 1944. *USA har en kombinert marine- og flybase på øya. Joint Region Marianas, som inkluderer Andersen Air Force Base og Naval Base Guam, huser blant annet ca. 6.000 soldater, rakettskjold, atomubåter og strategiske bombefly. * Den ligger rundt 3.400 km sørøst for Nord-Koreas hovedstad Pyongyang. * To bombefly av typen B-1B Lancer lettet tirsdag fra Andersen Air Force Base for å gjennomføre en øvelse sammen japanske og sørkoreanske jagerfly.

Kunngjøringen fra det totalitære regimet kom bare timer etter at USAs president Donald Trump varslet at nye trusler fra Nord-Korea vil bli møtt med «ild og raseri som verden aldri har sett maken til» med mindre de stanser atomvåpenprogrammet og prøveoppskytingene.

Skyter imidlertid USA først vil kineserne ifølge avisen bryte inn med forsvar.

«Hvis USA og Sør-Korea utfører angrep som vil prøve å kaste det nordkoreanske regimet og endre det politiske mønstre på den koreanske halvøya, vil Kina stoppe dem fra å gjøre det», står det videre.

Global Times er en engelskspråklig avis som utgis under People's Daily, som igjen blir sett på som et talerør for kommunistpartiet.

Forskerne har vært klare på at hva som skjer videre avhenger av Kina, Nord-Koreas viktigste allierte og handelspartner.

– Det er nok ikke mulig å forestille seg en begrenset konflikt mellom USA og Nord-Korea. Kina kommer ikke til å akseptere et utenlandsk angrep på grensen sin. Hvis det bryter løs konflikt er faren for eskalering stor, har Geir Helgesen, direktør ved det nordiske instituttet for Asia-studier i København uttalt til VG.

Avis: Kina vil svare med fast hånd

Kina har vist frustrasjon over begge landene, og har i lengre tid forsøkt å få partene til å forhandle. I kommentaren går avisen ut og advarer landene om at krig kan bryte ut ettersom landene ikke har erfaring med å holde et slikt ekstremt spill under kontroll.

FNs sanksjoner mot Nord-Korea *FNs sikkerhetsråd vedtok 8. august nye sanksjoner mot Nord-Korea etter at Pyongyang testet to nye raketter i juli. * Resolusjonen fordømmer Nord-Koreas prøveoppskytninger og innebærer et forbud mot nordkoreansk eksport og begrensede investeringer i landet. * Til og med Kina, som er det nordkoreanske regimets nærmeste støttespiller og en av de få som driver handel med regimet, stilte seg bak sanksjonene.

«Beijing er ikke i stand til å overtale Washington eller Pyongyang til å holde seg tilbake på dette tidspunktet. [Beijing] må gjøre sitt standpunkt klart for alle parter, og få de til å forstå at når deres handlinger truer Kinas interesser, kommer Kina til å svare med fast hånd», skriver avisen.

Kina stilte seg nylig bak FN-sanksjonene som fordømmer Nord-Koreas prøveoppskytinger og innebærer et forbud mot nordkoreansk eksport og begrensede investeringer i landet, til tross for at de kunne brukt vetoretten.

Ministerne toner ned retorikken

Fredag varsler Trump via en twittermelding at militære løsninger nå er på plass i tilfellet Nord-Kora skulle «handle uklokt».

USAs utenriksminister Rex Tillerson og landets forsvarsminister James Mattis har begge nylig tonet begge ned retorikken til Trump.

Tillerson har understreket at Nord-Korea kan komme seg ut av knipen gjennom forhandlinger – under riktige forutsetninger, ifølge nyhetsbyrået AP.

USAs forsvarsminister Jim Mattis sier en krig med Nord-Korea ville vært katastrofalt, men også at det diplomatiske arbeidet har gitt resultater.

– Den amerikanske innsatsen er diplomatisk. Det har gitt resultater, og jeg ønsker å fortsette med det nå, sa han torsdag ifølge NTB.

Torsdag besluttet også det europeiske råd, EUs forsamling av nasjonale stats- og regjeringssjefer, å stille seg bak FNs resolusjon. I en uttalelse opplyste rådet at ytterligere ni nordkoreanske individer, samt fire foretak og organisasjoner, inklusive statlig eide Foreign Trade Bank legges til på sanksjonslisten deres.