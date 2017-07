Kina strammer inn kontrollen over nettet

«Vulgært» og «upatriotisk» underholdningsstoff, kategorier som inkluderer homoseksualitet, dopavhengighet og utroskap, skal sensureres etter nye retningslinjer

Det er ikke lenge siden VG kunne melde om at SKAM tar av i Kina.

– Jeg har sett alle de 33 episodene som er oversatt til kinesisk. Isak og Even er så pene, sa Ni Tianjing (19), som er en av nesten fire millioner kinesere som har sett den norske serien.

Nå kan det hende det blir slutt på SKAM-trenden. Kina innførte nemlig fredag nye retningslinjer for sensur av online videoinnhold, og vil fjerne «vulgært» og «upatriotisk» underholdningsstoff fra nettet.

Det som defineres som «Upassende innhold» inkluderer blant annet homoseksualitet i kategorien «unormal seksuell oppførsel». Andre temaer som dopavhengighet og utoskap vil også sensuerers.

Strammer inn kontrollen

Den siste måneden har Kina strammet inn intetnettsensuren. De har stengt ned kjendissladder-nettsteder, begrenset hva som kan bli lagt ut på nett, og stengt ned strømming av «upassende innhold».

– Kommunistpartiet har alltid hatt en veldig konservativ holdning til seksualitet og samliv i mediene der for eksempel homoseksualitet har vært kraftig sensurert, Mette Halskov Hansen, professor i Kina-studier ved UiO.

Hun forteller at videoer på nett har vært et fristed fra den strenge sensuren i offisielle kanaler, men at de nye retningslinjene speiler innstrammingen som også skjer i tradisjonelle medier.

– Det har virkelig gått opp for myndighetene hvor stort markedet for online videoer er. Nå vil vi sannsynligvis se en sterkere kontroll i på dette området.

DEBATT: Kinas ukloke norske venner.

Setter inn store ressurser

Sensur på nett i Kina er ikke noe nytt fenomen. Vanlige nettsider som Google, Facebook og Twitter har lenge vært utilgjengelig for kinesiske brukere. At Kina nå slår ned på underholdningsinnhold og videoer oppfattes likevel som et stort steg i gal retning.

«Med denne sensuren vil ingenting gå igjennom, noe som vil sette en stopper for kreativ videoskaping», skrev akademikeren Li Yinhe på nett, i følge Reuters.

Det er stort marked i Kina for videoinnhold på nett. Hansen forteller at det har vokst fort de siste årene, og det finnes godt over 500 millioner brukere. Uansett om det kan være vanskelig å følge opp retningslinjene mener hun de vil gi utslag i noe mer selvsensur.

– Noen mener dette vil være vanskelig å gjennomføre i praksis. Det er jeg ikke så sikker på. Kina har vært villige til ås sette inn store ressurser for å få mer kontroll over ikke bare medier, men også undervisningsmateriell og lærerinstitusjoner, Hansen.

Hun ser de nye retningslinjene som et ledd i et større bilde der det blir strengere jevnt over.

– Norge bør ta opp saker om sensur og fri presse

Hansen mener det er naivt å tro at Norge isolert sett kan ha innflytelse på Kina.

– Men Norge bør likevel ta opp saker om sensur og fri presse, gjerne i større grad enn det siste året der fokus har vært på å normalisere forholdet, fordi Norge har en prinsipiell holdning til menneskerettigheter.

Kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i Utenriksdepartementet skriver til VG i en epost at ytringsfrihet er en helt sentral del av menneskerettighetene.

– Vi har tatt opp ytringsfrihet i en rekke land, inkludert Kina, blant annet knyttet til landhøringene i FNs menneskerettighetsråd. Kina aksepterte under sin landhøring i FNs menneskerettighetsråd i 2013 en norsk anbefaling om ytringsfrihet.

Han skriver at det derfor er naturlig for Norge å følge med på utviklingen på dette området frem mot Kinas neste landhøring.