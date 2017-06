Kina sjøsatte Asias største krigsskip

Kina bygger opp marinen sin med en ny generasjon 10.000 tonns jagere. – Kommer til å bli like sterk som USA, sier ekspert om Kinas framtid til sjøs.

Kina kaller krigsskipet, med navn Type 055 jager, det mest avanserte og største krigsskipet i Asia, og et stort seg i moderniseringen av marinen deres.

Det 10.000 tonn skipet og ble onsdag sjøsatt under en seremoni ved skipsverftet Jiangnan i Shanghai, opplyser det statlige nyhetsbyrået Xinhua. Kinesiske medier viser bilder av skipet som er dekket av fargede bånd og flagg, og rader med oppstilte matroser.

– Kina har investert en stor del i å utvikle marinen, og legger derfor mye stolthet i lanseringen av skipet som er et symbol på nasjonal utvikling, forteller Ian Bowers, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier.

– Veldig kraftig

Krigsskipet har samme størrelse som den amerikanske marinens Arleigh Burke klasse skip, som er USAs hovedklasse med operative jagere.

HANGARSKIP: Dette er Kinas første kinesiskbygde hangarskip som ble lansert i april i år i Dalian, i Liaoning provinsen. Også dekorert for anledningen. Foto: China Stringer Network , Reuters

– Sjøsettingen markerer et viktig steg mot Kinas drøm om å ha en sterk og moderne marine, sa Zhang Youxia, medlem av den sentrale militærkommisjonen, under seremonien, ifølge South China Morning Post.

Ifølge nyhetsbyrået er den utstyrt med luftforsvar, antirakett-, antiskip- og antiubåt våpen.

– Det nye skipet er veldig kraftig. Vi vet at det er stort og har mange missiler, men det stilles spørsmål ved kvaliteten av disse. Dermed er det vanskelig å sammenlikne med for eksempel amerikanske og japanske skip, sier Bowers.

Lanserer ny generasjon jagere

Skipet er det første av den kinesiske marinens «ny generasjon» jagere. Ifølge statlig styrte Global Times er skipet den første Type 055 jager, som er sett på som en etterfølger av den mindre klassen Type 052D styrt missiljager, som tidligere var Kinas mest avanserte jager-klasse.

– Kina blir mer mektig og kinesiske marineinteresser er økende. På et tidspunkt i fremtiden kommer Kina til å være like sterk som USA til sjøs, hvis utviklingen fortsetter, sier Bowers.

Det har til tider vært økt spenning i Sørkinahavet og Øst-Kina-havet etter at Kina har gjort krav på en rekke øyer i områdene. USA mener også at kineserne ikke har opptrådt etter internasjonal lov når de har bygget ut holmer og skjær i farvannet hvor kravene deres har blitt avvist.

MUDRING: Kinesiske mudringsfartøy har tidligere blitt observert rundt de omstridte Spratly-øyene i Sørkinahavet, hvor til sammen sju land gjør krav på ulike øyer i farvannet. Foto: Handout . , Reuters

Amerikanerne på sin side frykter navigasjonsfriheten i farvannet, som er en viktig handelsrute.

– De andre landene i regionen, som Japan, vil ha stabilitet og er nervøse for hva som er Kinas intensjon med oppbygningen, og de er redde for at maktbalansen skal endres. Kina på sin side hevder at deres vekst er fredfull, forteller Bowers.

USA kommer etter med større

Krigssskipet må imidlertid gjennom flere tester, og South China Morning Post skriver at det er ventet at den tas i bruk neste år.

Selv om kineserne hevder at det er det største i Asia i dag, kan det ifølge Bowers være kortvarig.

– Amerikanerne har et nytt skip, i klassen Zumwalt, på 14.000 tonn, som muligens er den største jageren i verden i dag. Dette kommer til å bli sendt til Asia.

Ifølge Bowers er USAs plan å ha 60 prosent av marinekapasiteten i Asia.

Ifølge statlige medier har den kinesiske marinen bestilt 18 skip i 2016, inkludert jagere, korvetter og styrt missil fregatter.

Ifølge Bowers er det ikke nødvendigvis snakk om en økning i antall skip, men heller å bytte ut gammel teknologi, og dermed en økning i kvalitet fremfor kvantitet.