Norge skal sette Kinas kjerneinteresser og hovedutfordringer høyt, og ikke støtte handlinger som svekker dem, ifølge den nye avtalen som har gitt Kina og Norge et «normalisert» forhold.

– Jeg forstår faktisk ikke at de har brukt så lang tid på et så dårlig dokument.

Slik reagerer Kina-ekspert Torbjørn Færøvik på det «normaliserte» forholdet mellom Norge og Kina, som ble offisielt mandag.

Norges isfront med Kina begynte i 2010, da Nobelkomiteen med Torbjørn Jagland i spissen ga Nobels fredspris til menneskerettighetsforkjemper Liu Xiaobo. Kina tok tildelingen og den påfølgende gratulasjonen til vinneren fra den norske regjeringen som en fornærmelse. Norge har drevet handel med Kina siden, men det meste av politisk samarbeid har uteblitt.

Til nå. Norske myndigheter med utenriksminister Børge Brende (H) i spissen har jobbet i tre år med å få på plass en avtale. Avtalen mellom Norge og Kina er to sider lang og inneholder fire punkter på engelsk.

– Hele greia vitner om dårlig håndtverk fra norsk side, mener Færøvik.

– Mange ubesvarte spørsmål



I punkt tre i avtalen heter det:

«The Norwegian Government fully respects China's development path and social system, and highly commends its historic and unparalleled development that has taken place.

The Norwegian Government reiterates its commitment to the one-China policy, fully respects China's sovereignty and territorial integrity, attaches high importance to China's core interests and major concerns, will not support actions that undermine them, and will do its best to avoid any future damage to the bilateral relations.»

– Dette er veldig uklart for meg, og etterlater mange ubesvarte spørsmål. Skal Norge for eksempel fraskrive seg muligheten til å kritisere Kina for brudd på menneskerettighetene? Eller skal Dalai Lama nektes å komme på besøk? Flere slike spørsmål tårner seg opp, sier Færøvik.

Han opplever at Norge indirekte erkjenner et medansvar for at forholdet de siste årene har gått skeis.

Frykter mindre fokus på meneskerettigheter



– Jeg forstår at dette har vært vanskelig, og at man har hatt store problemer med å enes om en ordlyd som begge parter kan godta. Men så ender man opp med dette dokumentet, hvor Norge indirekte erkjenner et slags medansvar, og derfor sier at de vil gjøre alle disse tingene. Hva Kina vil gjøre, fremgår ikke i det hele tatt, poengterer han.

Han sliter med å forstå hvordan Norge kan ha gått så langt i denne avtalen.

– Jeg skjønner ikke at man har brukt tre år på å fremforhandle et så dårlig dokument. Det må være en porsjon norsk naivitet som ligger her. Men det blir spennende å se fortsettelsen, sier han.



Både Amnesty Norge og Miljøpartiet De Grønne (MDG) er også bekymret over formuleringene i avtalens punkt 3.

– Vi håper ikke dette betyr at Norge skal la være å ta opp brudd på menneskerettigheter, mangel på demokrati eller aggressiv kinesisk opptreden i sine nærområder, sier Miljøpartiet De Grønnes stortingsrepresentant Rasmus Hansson til NTB.

– Antar at regjeringene vet hva de gjør



Professor ved handelshøyskolen BI, Jan Kjetil Arnulf, bor og jobber i Kina. Han er positiv til at det etter så mange år nå kan bli en endring i vårt forhold til landet.

– Dette er en kjempepositiv nyhet. Hvorfor skulle jeg være skeptisk til dette? spør han retorisk.

– Nobelkomiteen gjorde noe som påvirket norsk utenrikspolitikk på en måte som mange politikere og nordmenn for øvrig ikke så seg helt tjent med. Derfor har den norske regjeringen klart å rake kastanjen ut av ilden; de kommuniserer intensivt med kineserne, og da må man bare håpe på at de har lagt mer tanker inn i dette enn Nobelkomiteen, som rotet oss opp i situasjonen, sier han.

Utenriksminister Børge Brende er på vei hjem fra Kina når VG tar kontakt, men skriver følgende i en epost:

– Det har vært lange samtaler og mange møter som har lagt grunnlaget for en gjensidig forståelse, og viktigst en gjenoppbygging av tillit som nå gjør at vi kan normalisere vårt forhold.

Utenriksministeren ser ikke Færøviks kritikk.

– Det er en felles politisk uttalelse fra Norge og Kina som markerer normaliseringen av våre politiske og diplomatiske relasjoner. Jeg har vansker med å se Færøviks poeng i denne saken.

Brende forklarer at innholdet i dokumentet er et resultat av krevende arbeid.

– Det krever diplomatisk kunst å løse opp i denne krevende saken, og her har regjeringen vist vilje til å bygge den tilliten med Kina som var nødvendig for å finne de riktige formuleringene.

Han understreker at avtalen også gir muligheter for å ta opp igjen diskusjoner hvor Norge ikke er enige med Kina.

– Forståelsen innebærer at vi igjen kan ha normale politiske relasjoner til Kina som muliggjør å ta opp en lang rekke saker, også saker hvor vi ikke deler samme syn. Alternativet er at situasjonen med manglende kontakt fortsetter og det er ingen tjent med.

PS! Tirsdag morgen melder Utenriksdepartementet at utenriksministeren må avlyse en arbeidslunsj med sine nordiske ministerkolleger i Oslo fordi han er tåkefast i Kina.

– Grunnet tåke i Beijing rekker ikke utenriksministeren tilbake i tide, får NTB opplyst i departementet.