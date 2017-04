Ingen vet hvor mange som henrettes i Kina: She og Teng ble feilaktig dømt

She Xianglin (39) ble dømt til døden for å ha drept det politiet antok var kona hans. Etter 11 år i fengsel dukket kona opp i live.

Den 39 år gamle mannen fra provinsen Hebei nord i landet ble i 1994 dømt til døden for å ha drept sin kone. Straffen ble senere redusert til 15 år på grunn av mangel på bevis, før kona dukket opp i 2005.

Da viste det seg at hun hadde stukket av og giftet seg med en annen mann. På det tidspunktet hadde 39-åringen allerede tilstått drapet etter tortur og mishandling i fengsel.

Professor He Jiahong var tilhenger av dødsstraff. Helt til han oppdaget at She og flere kinesere hadde blitt uskyldig dømt, og noen til og med henrettet. Nå mener han at tallene må offentliggjøres, og praksisen avskaffes.

– Store mørketall

En ny rapport fra Amnesty International peker på store mangler i innsyn av dødsstraff i Kina.

Mellom 2011 og 2016 ble det registrert at 701 mennesker har fått dødsstraff, ifølge rapporten. Amnesty mener imidlertid at tallet er flere tusen årlig.

Kinesisk politi viser fram en gruppe personer som har blitt dømt i den vestlige byen Wenzhou, i Kina. 11 fanger ble senere henrettet for forskjellige kriminelle handlinger. Foto: AFP

– Ved bruk at nettsøk og nyhetskilder finner vi hundrevis av dommer som ikke er registrert i den offisielle databasen. I 2016 er det registrert 26 dommer knyttet til dødsstraff i databasen, men vi finner over 300 dommer omtalt i statlige medier, forteller Gerald Kador Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty International.

Professor He er en av de fremste ekspertene på strafferett i Kina, og til og med han har ikke tilgang til tallene over hvor mange som faktisk dømmes og henrettes i Kina.

– Innsyn er et alvorlig problem i Kina, det gjelder ikke bare dødsstraff, men mange områder. Innsyn har ikke vært en sterk tradisjon hos kinesiske myndigheter, men det begynner å bli gradvis bedre, forteller han.

Ser på dødsstraff som en naturlov

– Dødsstraff blir i Kina sett på som rasjonelt, og til og med nødvendig. Det er som en naturlov, forklarer He.

Det var denne holdningen He selv hadde i dialoger med blant annet USA og EU om menneskerettigheter, hvor He var kalt inn som ekspert fra kinesisk side.

PROFESSOR: He Jiahong er en av Kinas fremste eksperter på strafferett. Boken hans Back from the Dead: Wrongful Convictions and Criminal Justice in China, har blitt oversatt til engelsk, fransk og tysk, og den ventes også på spansk, portugisisk hebraisk og norsk. Foto: PRIVAT

He var imidlertid ikke den eneste som mente dette. På 1990-tallet ble det gjennomført en spørreundersøkelse som viste at 90 prosent av befolkningen støttet bruk av dødsstraff, forteller han.

Av de offisielle tallene har majoriteten av de dømte lavere utdannelse.

Videre var 24 % uten jobb, 42 % interne arbeideimmigranter, 38 % arbeidere, 55 % bønder på landsbygda.

Av minoritetsbefolkningen er det en overvekt av Uighur som dømmes.

– Som professor i jus var jeg enig i at dødsstraff ikke var en sivilisert straff. Men folket ville jo ha dødsstraff, og vi må respektere folkets mening, forklarer He.

I 2005 endret han imidlertid mening. Da startet han en studien sin av uskyldig dømte i Kina, og det ble kjent at tidligere henrettede kinesere hadde blitt uskyldig dømt.

Ofrene kom hjem igjen

I 1987 ble kinesiske Teng Xingshan fra Hunan dømt til døden for å ha voldtatt og lemlestet kroppen til det som ble identifisert som Shi Xiaorong, en 18 år gammel kinesisk servitør.

Teng ble henrettet i 1989, men i 1992 dukket plutselig Shi opp igjen og fortalte at hun aldri hadde møtt mannen som hadde blitt dømt for hennes antatte død. Teng ble så renvasket i 2005.

SATT FRI: She Xianglin (39) ble satt fri i 2005, etter 11 år i fengsel, for å ha blitt feilaktig dømt for å ha drept kona. Etter å ha blitt satt fri saksøkte han den kinesiske staten. Foto: China Newsphoto , Reuters

Både She og Teng har sagt at de ble presset av politiet til å tilstå.

– Noen av sakene sjokkerte meg virkelig, og det var et vendepunkt for meg om at vi må skrifte mentalitet. Fordi vi kommer til å gjøre slike feil, spesielt med rettssystemet i Kina, sier He.

Siden har He prøvd å endre folks mening om dødsstraff i Kina. Han har skrevet en rekke artikler, holdt foredrag, og skrevet boken «Back From the Dead: Wrongful Convictions and Criminal Justice in China», som er i ferd med å bli oversatt også til norsk.

– Offentliggjøring kan avskaffe dødsstraff

Informasjon om dødsstraff blir sett på som en statshemmelighet i Kina, og Amnesty krever nå at informasjonen blir offentlig.

– Vi etterlyser åpenhet. Det er umulig for verden å vite om Kina gjør de fremskrittene de sier ettersom vi ikke vet tallene, sier Kador Folkvord i Amnesty og fortsetter:

– Kinesiske myndigheter har i mange år nå tatt på alvor at politiet bruker tortur for å få tilståelser. Og en ny bestemmelse sier at tilståelse i politiavhør alene ikke er godt nok for å bli dømt. Utfordringen er at man ikke har et gjennomsiktig rettssystem, sier Kador Folkvord i Amnesty.

Også He mener det ikke gir mening å holde statistikken hemmelig.

FREMVISES OFFENTLIG: Bildet er fra 2004 hvor kinesisk politi i Xian viste fram en gruppe med 15 dødsdømte kriminelle i offentlighet. Kina mener blant annet at trenge straffer forhindrer flere kriminelle handlinger. Foto: Getty Images

– Ifølge loven vår er dødsstraff lovlig, og da er det ikke noen grunn til å behandle tallene som om de var en statshemmelighet.

Han tror nøkkelen til å avskaffe dødsstraff i Kina er å offentliggjøre tallene over hvor mange som henrettes.

– Hvis vi offentliggjør tallene og reduserer bruken av dødsstraff over en tiårsperiode vil det være på tide å avskaffe dødsstraff i Kina, sier He.

Han anslår at prosentandelen som støtter dødsstraff i dag er rundt 70 prosent, sammenlignet med 90-tallets 90-prosent.

– Men å avskaffe dødsstraff står ikke høyest på kommunistpartiets prioriteringsliste ettersom det hverken fremmer økonomisk utvikling eller er i majoriteten av folkets interesse, konkluderer He.