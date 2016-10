Faren brukte sin egen kropp som skjold for å redde datteren (3)

Da boligblokken raste sammen, brukte faren kroppen sin som skjold til å beskytte den lille datteren på tre år. Det reddet hennes liv, men han overlevde ikke.

Redningsmannskapene hadde nesten gitt opp letingen etter overlevende etter at fire boligblokker raste sammen mandag morgen i Wenzhou, i den østlige kinesiske provinsen Zhejiang.

Men 12 timer senere, langt inne i ruinene fant redningsmannskapene tre år gamle Wu, melder nyhetsbyrået AFP.

Den lille jenta hadde bare lettere fysiske skader. Takket være at faren hadde brukt sin egen kropp for å skjerme datteren fra bygningsmassene som falt ned rundt dem da bygningene kollapset. Faren, en fabrikkarbeider ble bare 26 år gammel.

– Den eneste grunnen til at den lille jenta overlevde var nettopp at faren brukte sin egen kropp til å beskytte datteren, sier opplyser en av redningsmannskapene til til China Youth Daily ifølge AFP.

UT AV RUINENE: Redningsmannskapene frakter den tre år gamle jenta ut av ruinene etter boligblokken raste sammen mandag. Jenta fikk utrolig nok bare mindre fysiske skader, men både moren og faren hennes er blant de 22 som omkom. Foto: Str , AFP

Den lille familien på tre var blitt begravet levende i sin egen stue, i sitt eget hjem. Like ved der faren og datteren ble funnet, fant også redningsmannskapene moren til lille Wu. Også hun var død.

22 mennesker omkom da boligblokkene kollapset. Foruten Wu, var det bare fem andre som overlevde.

Ifølge den statlige TV-kanalen CCTV, er årsaken til at blokkene raste sammen fortsatt uklar, men det utelukkes ikke at en kombinasjon av mye nedbør, kombinert med dårlig arbeid og svak bygningskonstruksjon kan være årsaken. Andre bygninger i området som ble oppført på 1970 tallet er ifølge kinesiske myndigheter allerede revet for å unngå at de skulle rase sammen.