Erna til Kina med gigant-delegasjon

Statsminister Erna Solberg skal til Kina i neste uke, for å gjennomføre tidenes norske sjarmoffensiv. Lederne i de store norske selskapene blir med.

Vanligvis sender selskapene en ledende direktør når norske delegasjoner reiser på statsbesøk til et annet land.

Men når Erna Solberg drar til Kina etter at Norge har vært ute i den kinesiske kulden siden opposisjonelle Liu Xiaobo fikk Nobel Fredspris i 2010, så slipper Statoil-sjef Eldar Sætre, Telenor-sjef Sigve Brekke, Yara-sjef Svein Tore Holsether og Orkla-sjef Peter A. Ruzika og en rekke andre toppledere det de har i hendene, og reiser til andre siden av kloden.

Og: LO-sjef Gerd Kristiansen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Og statsminister Solberg blir tatt imot på høyeste nivå. Hun skal etter planen både møte Kinas president, Xi Jinping, og statsminister Li Keqiang.

Presidenten skal først til USA for å møte president Donald Trump, men rekker akkurat tilbake til Beijing, for å møte Solberg før hun reiser hjem til Norge. Hvis alt går etter planen.

Det er seks og et halvt år siden et norsk statsbesøk i Kina og ti år siden en norsk statsminister har besøkt landet.

I Statoil ser de stort potensial, både for turen og fremtiden.

– Vi har ingen produksjon av olje og gass i Kina i dag og ser på mulighetene, men Kina er en viktig mottaker av vår olje og det er et viktig land for oss, sier pressetalsmann Erik Haaland for Statoils internasjonale virksomheter.

– Store muligheter



Han sier de har hatt kontor i Beijing siden 1982.

– Har dere merket noen endring etter at Kina brøt de politiske forbindelsene med Norge etter at den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo fikk fredsprisen i 2010?

– Nei, vi har ikke merket noe på vår eksport av olje. Vi setter pris på at det nå er innledet dialog og ser de mulighetene det åpner til et av verdens største og viktigste markeder.

– Mye står på spill

– Normaliseringen mellom Norge og Kina betyr ikke at forholdet er normalt allerede nå. Mye står på spill. Vi står foran et langvarig og systematisk arbeid for å vinne tilbake vårt store potensiale i denne handelen, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Selv om laksen har funnet bakveier inn til Kina etter 2010, sier hun at eksporten av norsk sjømat har lenge vært hemmet av blant annet strenge kinesiske krav til veterinærkontroll av norsk sjømat.

– Nå kan vi nærme oss den sterke posisjonen vi hadde inntil 2010 da blant annet fersk norsk laks utgjorde hele 94 prosent av markedet. Mulighetene er store og en tidobling fra 200 millioner til to milliarder kroner bør være innen rekkevidde i løpet av de nærmeste årene, sier hun.

Kinesere til Norge



– Særlig spennende er ønsket fra begge land om å gjenoppta frihandelsforhandlingene som ble avbrutt i 2010. Da lå Norge an til å bli første europeiske land til å inngå frihandelsavtale med Kina. I 2017 ser verden annerledes ut. Ikke bare har Kina inngått en rekke handelsavtaler med både europeiske og asiatiske partnere, Kina har gjennomgått en rivende utvikling og er i ferd med å bli verdens største økonomi, sier Skogen Lund.

I Kina har det vært forbudt å reklamere for Norge siden 2010. Vi nevnes bare gjennom reklame for Skandinavia.

– Til tross for det vanskelige forholdet de siste årene har økningen for reiselivet vært overraskende bra. Tre ganger så mange kinesere dro utenlands i fjor enn i 2010, men hele seks ganger så mange kom til oss. Framover mot 2020 venter vi en årlig økning av antall kinesere på 20 prosent. I tillegg går kjøpekraften til hver enkelt kineser i været, sier Skogen Lund.

Gleder seg



I Beijing sitter Knut Roald Sørli og gleder seg. Han er leder for Innvasjon Norge i Kina og ser hvordan norske selskaper har slitt siden 2010.

– Vi ser store muligheter nå som forholdet normaliseres. Markedsandelen for norsk laks var 90 prosent i Kina i 2010. Nå er den ti prosent.

– Er det først og fremst laksen som er rammet?

– De fleste bransjer er rammet, men langt fra så mye. Når norske selskaper ikke får delta i statlige anbudskonkurranser og kinesiske media har fått forbud mot å reklamere for Norge, sier det seg selv av det er tungt for mange norske bedrifter. Og selv om mange kinesere kommer som turister til Norge, hemmer forbud mot å reklamere for Norge.

– Men mulighetene er desto større nå, som dørene åpnes. Da kan kineserne virkelig bli invitert som turister til Norge og norske bedrifter kan få delta i offentlige innkjøp. Det skal inngås en rekke kommersielle avtaler under det norske statsbesøket: Det er viktig fordi det gir konkrete eksempler på at forholdet er i ferd med å bli normalisert.