Erna Solberg: Kina-turen er en suksess

DEN KINESISKE MUR (VG) Etter fire dager i Kina, er ikke statsminister Erna Solberg i tvil. Fra den kinesiske muren sammenfatter hun: En suksess.

– Alle andre opplever det i hvert fall slik, sier hun til VG.

Norges statsminister er i Kina med tidenes største delegasjon, 230 kvinner og menn, for å normalisere forholdet mellom Kina og Norge.

Toppmøtet er det første etter at dissidenten Liu Xiaobo fikk Nobel Fredspris i 2010 noe som stoppet all diplomatisk kontakt mellom landene.

Ifølge Solberg har storbesøket vært svært fruktbart.

Dette kan hun sole seg i glansen av:

• Hun har hatt møte med den kinesiske statsministeren, som var så vellykket at hun mener det er lagt en plattform for videre dialog som gjør at de kan ta opp menneskerettigheter ved neste korsveier.

• De er blitt enige om å innlede frihandelsavtale-forhandlinger innen fem måneder.

• Fem andre samarbeidsavtaler er undertegnet med de kinesiske myndighetene.

• 13 avtaler for 20 milliarder kroner er inngått mellom norske og kinesiske selskaper.

• Norske selskap får igjen delta i store offentlige anbudskonkurranser.

• Den positive viljen til normalisering og bred dekning i kinesiske medier av normaliseringen gjør at kinesiske selskaper ser at det igjen er legitimt å gjøre handle norske varer.

– Alle ønsker å få et normalt forhold. Næringslivet, ja, alle, også de unge som vi har møtt, sier statsministeren.

Hun avviser at de har vært for unnfallende overfor kineserne når de ikke har tatt opp menneskerettigheter.

– Det viktige var å få til en dialog. Nå har vi skapt en politisk plattform som gjør at vi kan ta opp slike problemstillinger i fremtiden.

Noen timer tidligere møtte hun kinesiske studenter som studerer norsk ved Universitetet i Beijing. Hun var da klar på at Norge fortsatt er et trygt land etter at terrortrusselen ble oppjustert i helgen.

– Det skjer i hovedsak fordi vi risikerer at noen kopierer terror etter lastebilangrepet i Stockholm og bombefunn i Oslo. Jeg vil i utgangspunktet si at Norge fortsatt er et trygt land, men vi må være årvåkne, sier hun til VG.

Det er muligens ved en tilfeldighet, men statsministeren har fått et kraftfullt navn i Kina: Tor med Hammeren.

Etternavnet hennes har blitt oversatt til 索尔贝格 (Suǒ ěr Bèi gé); det er slik hun blant annet omtales på kinesiske myndigheters nettsider.

De to første karakterene (索尔) er det samme navnet som brukes om Tor i norrøn mytologi, og i filmen «Thor», som også har gått på kinesiske kinoer.

Kinesiske forskere ved Universitetet i Oslo som VG har vært i kontakt med, tror imidlertid ikke det ligger noen mening bak oversettelsen, men at det er en ren lydoversettelse.

– Det er en måte å gjengi navnet hennes slik det høres ut på kinesisk. Det er nok en tilfeldighet at disse karakterene har blitt valgt. Av de karakterene de kan velge mellom er nok karakteren til «Thor» mer kjent, sier universitetslektor Chieh-Ting Lin, også kjent som Kjetil.

Kineserne legger mye inn i betydningen av navnet når de lager navn, men for at Solberg skal få et ordentlig kinesisk navn må hun nok lære seg kinesisk.

– Alle studentene mine har kinesiske navn med gode betydninger fordi de lærer kinesisk, sier Chieh-Ting og fortsetter:

– Den eneste statslederen jeg kjenner til som har hatt et ordentlig kinesisk navn er den tidligere australske statsministeren. Men han kunne kinesisk.

– Hvilket kinesisk navn ville du gitt Solberg da?

– Først ville jeg gitt henne en liste med kinesiske karakterer og se hvilke hun liker. Så ville jeg funnet et navn som har en bra mening og som klinger bra. Kanskje noen mektige karakterer med tanke på posisjonen hennes, sier Chieh-Ting.

