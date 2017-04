Brende kritisk til USA, men roser Kina

BEIJING (VG) Utenriksminister Børge Brende (H) er bekymret over klimasignalene fra USA og Russland, men fikk på et møte i Beijing nettopp gode klimanyheter.

– Det er bekymringsfulle signaler som kommer fra USA og Russland, hvor både president Trump og president Putin sår tvil om at klimautfordringene er menneskeskapte. Da er det veldig positivt at Kinas spesialutsending for klima, Xie Zhenhua, overfor meg ikke engang levner bitte, bitte litt tvil om at det er sammenheng mellom CO-utslipp og klimaendringer. Han forsikret meg at de vil stå på sine Paris-forpliktelser, sier Brende til VG.

Å redusere utslippene i Kina har stått høyt på prioriteringslisten til sentrale myndigheter de siste årene. 2013 var et vendepunkt for Kina og man så begynnelsen på en trend med null eller negativ vekst i CO₂-utslippene.

Brende: – Kina tar den viktige rollen

Klima i Kina * Dette er det fjerde året på rad at kullforbruket i Kina faller. Kullforbruket falt med 4.6 prosent i 2016. * Kapasitetsøkningen innen vind og sol fortsatte med stor tempo i 2016. Vind er opp 13.2 prosent. Sol hadde en oppgang på hele 81,6 prosent i fjor, viser tall fra Kinas statistiske byrå. * Ordføreren i Beijing lovet at 300 000 utrangerte kjøretøy skal fjernes fra veiene i 2017. Han har også sagt at kullforbruket i byen skal kuttes med hele 30 prosent i løpet av året. * 700 landsbyer i Beijing-regionen skal elektrifiseres og derigjennom eliminere direkte forbrenning av kull til koking og oppvarmingsformål på husholdsnivå.

Klimaavtalen i Paris forplikter Kina til å ha nådd utslippstoppen i 2030 og at 20 prosent av energiproduksjonen da skal være fornybar.

– Jeg er glad for at Kina tar den viktige rollen og ikke sår tvil om Paris-avtalen. Trump-administrasjonen har ikke konkludert, så vi håper de også står på USAs forpliktelser, sier Brende, men han er bekymret over flere klimavedtak.

Under valgkampen lovet Trump å kansellere klimaavtalen fra Paris og lovet å heller hjelpe den kriserammede amerikanske kullindustrien.

Trump har stanset Clean Air Act som Obama fikk gjennom og han har stanset utfasingen av kullkraftverk.

Brende: – Det er bekymringsfullt

– Her i Beijing har de nå stanset alle kullkraftverkene på grunn av luftforurensningen, mens Trump vil åpne kullkraftverk igjen: Det er litt av et paradoks?

– Det er bekymringsfullt hvis utfasingen av kullkraftverk stanses i USA. Selv om de har en lang vei å gå i Kina, er det positivt at de tar grep for å redusere forurensningen.

Han har ved selv fått oppleve den gråblå forurensede smogen som Beijing er innhyllet av, som gjør at mange kinesere i byen går rundt med maske foran munn og nese.

Brende har i formiddag også møtt en av Kinas mektigste menn, Yang Jiechi, statsråd for utenrikssaker, i Zhongnanhai, Beijings «Det hvite hus».

– Jeg fikk der bekreftet at Kina virkelig ønsker en normalisering med Norge: Han sa de ønsker en politisk dialog med bredt innhold innenfor mange felter, hvor klima er ett av dem. Vi vil samarbeide med Kina om klima i årene som kommer, sier Brende.

