Alibaba-sjefen advarer mot 3. verdenskrig

HANGZHOU (VG) Alibaba-sjef Jack Ma sier verden kan stå foran en tredje verdenskrig, hvis verden ikke klarer å bekjempe verdens fattigdom- og klimautfordringer.

Statsminister Erna Solberg besøkte hovedkvarteret til Alibaba-sjef Jack Ma søndag. Det ligger i Hangzhou, en totalt ukjent by for mange nordmenn, med flere innbyggere enn kjente vestlige byer: Ni millioner.

Ma sitter i FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, som Solberg leder.

Han advarte verden:

– Vi kan oppleve en tredje verdenskrig hvis vi ikke bekjemper fattigdom, sykdommer og forurensning, sa han og nevnte tre av de fremste av de 17 bærekraftsmålene som Solbergs FN-gruppe har satt seg som mål å løse ingen 2030.

Blant verdens rikeste



Jack Ma er grunnlegger og drivende kraft for verdens største e-handel-selskap. Han er i dag Kinas nest rikeste, og blant verdens 30 rikeste personer ifølge Forbes.

Ma tok Solberg med en runde i deres museum som viste hvordan Alibaba har utviklet seg siden oppstarten i 1999.

– Jeg var lærer og tjente 10 dollar i måneden i tre år, sa han.

SNAKKET TIL ERNA: Statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland lytter til Alibaba-grunnlegger Jack Ma i Beijing torsdag denne uken. Foto: Gøran Bohlin , VG

Men han var en ambisiøs lærer som ville noe mer.

– Jeg dro til Davos fordi der visste jeg det var mange fremgangsrike forretningsmenn. Jeg lyttet og lærte. Det jeg lærte at man må drive bærekraftig og man må dele.

– Jeg er blitt rik. Vi 18 som startet dette er rike idag. Vi ønsker å bidra til at andre også blir rike, sa han og viste til at de har 30000 kontaktpunkter rundt i Kina, som lokale bønder og produsenter kan kontakte, slik at de kan selge produktene deres.

Har globale ambisjoner



– Vi har ambisjoner å gjøre dette globalt, i hele verden, også i Norge, sa han.

Selskapet er allerede etablert i Norge gjennom selskapet Aliexpress.

Han fortalte Solberg at de bygger opp bank og forsikring.

– Vi ønsker å hjelpe våre produsenter slik at de kan finansiere sin drift.

Han fortalte også hvor mye de bruker på å sikre at deres netthandel foregår sikkert, når salget skjer via nettet.

– Vi har 200 millioner hackerangrep - hver dag. Derfor satser vi veldig mange ressurser på å sikre våre systemer. 2000 jobber med datasikkerhet og vi har ansatt 200 politifolk, for å få hjelpe våre folk å forstå hvordan kjeltringer tenker, sa han.

INVITERT TIL NORGE: Lørdag møtte statsminister Erna Solberg et kinesisk fotballag i dag og inviterte dem på tidenes tur til Norway Cup. Foto: Gøran Bohlin , VG

Er miljøbevisste

Han og flere av lederne hans forklarte hva deg gjør for å skape et bærekraftig og miljøvennlig selskap og produkter.

– Vi formidler ikke produkter som forsøpler miljøet, sa han blant annet.

Han sa også at de inspirerer unge og trekker nysgjerrige unge inn i selskapet.

– Gjerne fra de er 15-16 år. Vi må inspirere unge til å bruke hjernen.

De gikk forbi et bilde av en gjeng som stod på hendene.

– Tidligere måtte alle vi ansatte kunne stå på hendene. De fikk trene i tre måneder.

Erna Solberg replisert:

– Jeg er i tvil om tre måneders trening hadde holdt for meg.