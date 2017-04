1012 kinesiske næringslivsledere skal møte Erna Solbergs delegasjon

BEIJING (VG) Minst 14 kontrakter med kinesisk næringsliv skal signeres når 1012 kinesiske næringslivsledere kommer for å møte den norske delegasjonen til statsminister Erna Solberg.

Solberg ankommer Kina torsdag denne uken, sammen med næringsminister Monica Mæland, utenriksminister Børge Brende og 230 andre, i hovedsak toppledere i norsk næringsliv.

Det er den største delegasjonen som har fulgt med en norsk statsminister, og det er rekordfremmøte på næringslivsmøtene Norge skal holde i Beijing og Shanghai.

– Det er påmeldt 650 kinesiske næringslivsledere til våre møter i Beijing og 362 i Shanghai. Det blir tidenes norske næringslivsarrangement i utlandet, sier Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseth.

KINA-NORGE AVTALER: Innovasjon Norge-leder Anita Krohn Traaseth sier at kontakten mellom de over 1000 kinesiske representantene og de over 300 norske gi grunnlag for mange avtaler fremover. Foto: Terje Bringedal , VG

Dette er det første norske statsministerbesøket i Kina på ti år og gjenopptakelse av politisk og økonomisk samarbeid med Kina er hovedformålet med besøket. Solberg skal etter planen møte både Kinas president, Xi Jinping, og statsminister Li Keqiang.

Kina frøs forbindelsene til Norge etter at Nobelkomiteen ga fredsprisen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010. Da ble også Norges menneskerettighetsdialog med landet stoppet. Både Solberg og utenriksminister Børge Brende har sagt at denne ukens besøk ikke er tiden for å diskutere menneskerettigheter med kinesiske myndigheter, og har fått kritikk fra menneskerettighetsforkjempere både i Kina og Norge.

– Dette første besøket er ikke riktig tidspunkt å gå inn i den fulle bredden av alle spørsmål. Dette gjelder menneskerettighetene, men også andre saker som krever at vi får etablert en systematisk politisk dialog, har Solberg svart på kritikken.



Signerer 14 kontrakter

For Innovasjon Norge er åpningen for ny dialog med Kina noe de har ventet på i mange år, og de er vel forberedt, sier Traaseth.

– Det er også norsk næringsliv. Det skal signeres 14 kontrakter under oppholdet. Vi har stor tro på at vi vil se en stor økning i norsk eksport til Kina i årene fremover.

OPTIMISTISK: Sverre Søraa, direktør i Coast Seafood, er på vei til Beijing sammen med næringslivsdelegasjonen og statsminister Erna Solberg for å gjenoppta dialogen med kinesisk næringsliv. Foto: Coast Seafood

Blant deltagerne på Kina-besøket er Coast Seafood fra Måløy, som har solgt fisk på det kinesiske markedet siden 1998.

Administrerende direktør Sverre Søraa forteller at Norge hadde en markedsandel på 65 prosent av det totale laksemarkedet før forholdet frøs i 2010. Da måtte bedriften fra Måløy bortimot avslutte eksport til Kina fordi sendingene med fersk fisk ved ankomst i Kina havnet i karantene til den nesten gikk ut på dato.

– Det er ferske produkter som på mange måter har betalt den største prisen. Vi så at det ble utfordrende å eksportere fersk fisk og valgte å fokusere på andre markeder, sier Søraa.

Vil bygge seg opp igjen



Han reiser til Beijing med stor optimisme.

– Jeg ser ingen grunner til at vi ikke kommer til å kunne bygge oss opp igjen. Det kommer til å ta litt tid å jobbe oss tilbake, men når vi får gjort nye markeds-investeringer kommer vi til å klare å bygge oss opp til samme posisjon som før, sier Søraa og fortsetter:

– Laksesuksessen er at vi treffer middelklassen godt, og det er ingen steder hvor middelklassen vokser mer enn i Asia. Får vi til en normalisering nå er det derfor kjempespennende, og enda mer spennende er det viktige arbeidet med å gjenoppta frihandelsavtalen. Det gir store muligheter for oss, sier Søraa.

Også næringsminister Monica Mæland gleder seg over den kinesiske interessen.

– Det er kjempegøy å se at interessen for norsk næringsliv er så stor i Kina. Kina er vår viktigste handelspartner i Asia. Kina er en handelspolitisk stormakt og svært viktig for norsk næringsliv, sier Mæland til VG.

TIL KINA: Næringsminister Monica Mæland reiser sammen med delegasjonen til Beijing denne uken. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Dette blir en viktig møteplass for kinesisk og norsk næringsliv. Vi håper og tror arrangementet kan bidra til at norske bedrifter som vil satse i Kina kan skape langsiktige relasjoner til kinesiske partnere, sier hun.

– Vil gi mange avtaler fremover

Kontakten mellom de over 1000 kinesiske representantene og de over 300 norske reisende vil gi grunnlag for mange avtaler fremover.

– Våre selskaper har mye å by på. Kineserne er veldig interessert i ny teknologi og innen blant annet medisinsk teknologi, grønne løsninger og fisk og hele havrommet, har vi mange ledende selskaper.

– Reiselivet i Norge har også store muligheter. Og Kina har en stor aldrende befolkning, hvor det er behov for teknologiske hjelpemidler. Der er flere norske selskaper langt fremme, sier Mæland.

Hun sier at det viktigste for henne blir å få på plass et rammeverk for å få igang forhandlingene om en frihandelsavtale med Kina.

– Ja, det er et viktig tema i våre møter med de kinesiske myndighetene, sier hun.

Hittil er det bare Sveits og Island i Europa som har fått frihandelsavtale med Kina.