Kina og EU angriper Trumps nei til Paris-avtalen

Både EU og Kina kaller USAs avgjørelse om å trekke seg ut av Parisavtalen et stort feilgrep. Nå søker de sammen for et tettere klimasamarbeid.

Under toppmøtet mellom EU og Kina i Brussel fredag lovte Kinas statsminister Li Keqiang å beholde avtalen og sa at dette er «et ansvar som et ansvarlig land som Kina tar på seg».

– Vi mener at Paris-avtalen reflekterer denne brede enigheten i det internasjonale samfunnet om klimaendringer, og at partene må verdsette dette resultatet som det kostet mye å komme fram til, sa Li ved åpningen av toppmøtet, ifølge NTB.

Les også: Trump-nei til Parisavtalen kan gjøre Kina mektigere

Li understreket at det er nødvendig å opprettholde regler, særlig multilaterale regler.

– Vi ville leve i en jungel om vi ikke hadde regler. Kina vil alltid respektere reglene, inkludert reglene til Verdens handelsorganisasjon, sa Li.

EU-president: – Et stort feilgrep

Mens Vladimir Putins responderte på Trumps veivalg med å uttale «don't worry, be happy», er bekymringen stor i EU.

Les også: Slik reagerer gigantselskapene på Trumps Paris-avgjørelse

Presidenten for det europeiske råd Donald Tusk sa under en pressekonferanse med den kinesiske statsministeren at USAs avgjørelse er et stor feilgrep.

– I dag øker vi samarbeidet om klimaendringene med Kina. Det betyr at i dag har Kina og Europa vist solidaritet med fremtidige generasjoner og ansvar for hele jorden, sier Tusk.

Han twittret også at kampen kommer til å fortsette uten USA og med nærmere samarbeid med Kina.

Også EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker sier at at enigheten med Kina er et signal til verden om at det ikke er noen revers når det gjelder Parisavtalen.

– Vårt felles lederskap gir både næringslivet, investorer og forskere i Europa og i Kina sikkerheten de trenger om behovet for å bygge et lavutslippssamfunn, sa Juncker ifølge NTB.

Kinesisk nyhetsbyrå: Et «globalt tilbakesteg»

Kinas statlige nyhetsbyrå Xinhua beskriver Donald Trumps vraking av Paris-avtalen som et «globalt tilbakesteg», og avviser at det kommer til å føre til mange flere jobber i USA.

Kommentaren (ekstern lenke), som ble publisert fredag, kaller nyheten om at USA trekker seg ut langt fra en overraskelse.

– Trumps avgjørelse om å vrake Paris-avtalen vil etterlate en ganske stor sko å fylle for et enkelt land, men andre store aktører, inkludert EU, Kina og India, er villige til å øke sin innsats i lys av USAs endrede syn på den viktige avtalen, skriver nyhetsbyrået.

Trumps klimatale: Dette stemmer og dette er feil

Nyhetsbyrået skriver videre at «USAs fiasko med Kotoprotokollen for 16 år siden har lært oss den harde måten» at med eller uten USA i lederrollen, vil landene som har signert Parisavtalen «arbeide enda hardere for å kutte karbonutslipp og sikre fremtiden til planeten».