Kim vil vente med eventuelt Guam-angrep

Nord-Koreas leder Kim Jong-un sier han foreløpig ikke vil beordre et rakettangrep mot Guam. Tirsdag ble planene for et mulig angrep lagt fram av militæret.

Det er nå opp til den eneveldige lederen å ta en beslutning om hvorvidt et angrep skal gjennomføres. Kim sier at før han eventuelt gir en ordre om å angripe vil han «se litt mer på amerikanernes tåpelige og dumme oppførsel».

Han blir sitert på at dersom USA fortsetter «sine uforsvarlige handlinger på Koreahalvøya», vil Nord-Korea handle «slik vi har erklært».

– Roste hærens planer

Nord-Korea har truet med å angripe den amerikanske øya i Stillehavet og varslet nylig at planene for et slikt angrep skulle være klar innen midten av august. Kim roste de nye planene om å for å «omslutte Guam i flammer». USA har både en marine- og en flybase på den strategisk plasserte øya.

– Kim studerte planene lenge og diskuterte dem med høytstående offiserer mandag under en inspeksjon av overkommandoen for de strategiske styrkene som kontrollerer Nord-Koreas missiler, melder det statlige nyhetsbyrået KCNA.

– Han roste Folkets hær for å trukket opp en plan i tråd med partiets ønsker. Kim sa også at USA «umiddelbart må stanse sin arrogante provokasjon» av Nord-Korea og at «amerikanske imperialister selv har lagt renneløkken rundt egen hals takket være sine skjødesløse militære konfrontasjoner», heter det videre i meldingen.

Ber om fredelig løsning

EUs utenrikssjef Federica Mogherini tar til orde for en «fredelig, ikke militær» løsning på krisen på Koreahalvøya. Hun ber myndigheten i nord avstå fra ytterligere provokasjoner som kan føre til økt spenning.

– I denne kritiske situasjonen støtter EU det diplomatiske arbeidet sammen med våre partnere med mål om å trappe ned situasjonen og oppnå en fullstendig, verifiserbar og irreversibel atomavvæpning på halvøya med fredelige, ikke militære midler, sier Mogherini i en uttalelse. Hun sier behovet for å dempe spenningene er akutt.

Også Sør-Koreas president sier krisen «absolutt må få en fredelig løsning» og sier USA ikke kan foreta seg noe militært uten sørkoreansk samtykke.

– Regjeringen vil sette alt inn for å hindre en ny krig på Koreahalvøya, sier Moon Jae-in, den liberale presidenten som favoriserer dialog med nabolandet.

Tror ikke på snarlig krig

Til tross for den tilspissede situasjonen, forsikret CIA-sjef Mike Pompeo i helgen at det ikke foreligger noen umiddelbar fare for en militær konfrontasjon mellom USA og Nord-Korea.

– Det er ikke noe som er nært forestående i dag. Jeg har hørt folk snakke om at vi er på randen av atomkrig, men det finnes ingen etterretningsinformasjon som indikerer at vi er kommet dit, sa Pompeo. Samtidig sier han at sannsynligheten for at en atomrakett kan nå Denver utgjør en svært alvorlig sikkerhetstrussel.

Pompeo sier amerikansk etterretning har «ganske god peiling» på hva som foregår i Nord-Korea. Han tror landet vil fortsette sitt rakettprogram sitt så lenge Kim Jong-un er leder.

– Kommer til å angre

President Donald Trump var langt skarpere i tonen da han sa at Kim kommer til å angre dersom han angriper USA. Han har blant annet lovet «ild og vrede» hvis Nord-Korea fortsetter å true landet med atomvåpen.

Nord-Korea gjennomførte sist en testoppskyting av et interkontinentalt ballistisk missil i slutten av juli. Ifølge myndighetene i Pyongyang fløy raketten 1.000 kilometer før den landet i Japanhavet.