Kim Jong-uns bror skal ha blitt drept: – Sprayet  i ansiktet på taxfree

Kim Jong-nam, den eldre halvbroren til Nord-Koreas øverste leder, skal ha blitt grepet bakfra og sprayet i ansiktet. Kort tid senere døde han.

Både Reuters og Ap siterer en talsperson ved det malaysiske politiet, som beskriver angrepet mot den utflyttede nordkoreaneren. Ifølge Reuters skal sørkoreanske myndigheter ha identifisert mannen som Jong-nam.

Den omkomne skal ha oppholdt seg i shoppingområdet på flyplassen i Kuala Lumpur, da han merket at noen grep tak i ansiktet hans bakfra, ifølge kilden. Da skal han ha blitt sprayet i ansiktet.

Svimmel og uvel



Kilden beskriver videre at Jong-nam vaklet bort til informasjonsdesk, der han klaget over at han følte seg svimmel og uvel. Han ble deretter fraktet til sykehus, men døde på veien.

Politisjef i Sepang-distriktet Fadzil Ahmat, opplyser at den omkomne ventet på et fly til Macau.

Tidligere tirsdag kom meldingen om at han skal ha blitt forgiftet av to nordkoreanske kvinner på flyplassen i Kuala Lumpur.

Sørkoreanske TV Chosun meldte da at to nordkoreanske kvinnelige agenter skal ha stukket og forgiftet ham med nåler. Deretter skal agentene ha stukket av i en Taxi, skriver Reuters.

Samtidig sier Ahmat til Reuters at politiet ikke har noen mistenkte så langt, men at de ser på ulike muligheter som kan gi dem ledetråder.

Skal obduseres



BBC meldte ved 1430-tiden at en kilde nær den malaysiske Statsministerens kontor har sagt til BBC at Kim Jong-nam ble drept i Malaysia og at kroppen nå blir obdusert.

I en uttalelse skal Malaysiske myndigheter ha omtalt den omkomne med navnet «Kim Chol». De skal i tillegg ha sagt at han er født 10 juni 1970. Kim Jong-nam er imidlertid født 10 mai 1971.

Jong-nam har tidligere blitt arrestert på en flyplass i Japan med et falskt pass fra Den dominikanske republikk

Ville til Disneyland

Kim Jong-nam var den eldste sønnen til Nord-Koreas mangeårige diktator Kim Jong-il. Det var ventet at han ville overta makten i det lukkede landet, men han havnet i unåde hos faren etter en pinlig hendelse i 2001.

Da ble Jong-nam arrestert på en flyplass i Japan med et falskt pass fra Den dominikanske republikk. Han var på vei til Disneyland i Tokyo sammen med familien, hevdet han selv, ifølge Asia Times.

Selv hevdet Jong-nam at han ble utstøtt av regimet på grunn av sine progressive ideer.

– Etter at jeg kom tilbake til Nord-Korea etter min utdanning i Sveits var vi vokst fra hverandre fordi jeg insisterte på reformer og mer åpne markeder. Han så etter hvert på meg med mistenksomhet, skrev Jong-nam i en epost sendt til redaktøren i avisen Tokyo Shimbun.