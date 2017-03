Sør-Korea ønsker at Nord-Korea utvises fra FN etter Kim-drapet

På en konferanse i FN-regi i Genève hevdet Sør-Koreas utenriksminister Yun Byung-se at det internasjonale samfunnet bør vurdere å kaste Nord-Korea ut av FN.

Attentatet mot Kim Jong-nam, halvbroren til Nord-Koreas president Kim Jong-un, på en flyplass i Malaysia tidligere i februar har fått diplomatisk konsekvenser. Regimet i Pyongyang har gitt Malaysia skylden for drapet, og Malaysia har tilbakekalt sin ambassadør til Nord-Korea.

Nå går Sør-Korea enda lengre. På en konferanse i FN-regi i Genève på tirsdag foreslo landets utenriksminister Yun Byung-se at det isolerte nabolandet i nord skal miste setet sitt i FNs nasjonalforsamling.

– Mange internasjonale medier har påpekt at Nord-Koreas bruk av kjemiske våpen i det målrettede drapet i et tredjeland har sendt et klart signal til verden, sa Byung-se, ifølge Reuters.

Bakgrunnen for uttalelsen er at nervegiften NX, som ifølge malaysisk politi ble funnet på ansiktet til Kim Jong-nam, er klassifisert som et masseødeleggesesvåpen av FN.

Et klart signal til verden



Byong-se hevdet på konferansen at bare et par gram med VX er nok til å utføre massedrap.

– Dette impulsive, uforutsigbare, kampklare og brutale regimet er klare og villige til å slå til mot enhver, når som helst, hvor som helst, tordnet han.

Nord-Korea nekter for at de står bak drapet på Kim Jong-nam, mens Sør-Korea og USA står fast på at det er Pyongyang som er ansvarlige. Nord-Korea har også nektet for at de har kjemiske våpen.

Det tror ikke Yun Byung-se noe på:

– Det har kommet rapporter om at Nord-Korea ikke bare har gram, men tusenvis av tonn med kjemiske våpen, inkludert VX, over hele landet. Det siste attentatet er en vekker for oss alle om Nord-Koreas kapasitet når det kommer til kjemiske våpen og deres intensjoner om å bruke dem, sa Sør-Koreas utenriksminister.

SIKTES: Siti Aisyah (t.h) og Doan Thi Huong siktes for drap på Kim Jong-nam onsdag. Foto: AFP/reuters

Jakter på flere



Det var 13. februar at Kim Jong-nam ble drept på flyplassen i Kuala Lumpur i Malaysia. To kvinner ble pågrepet to døgn etter drapet, og ble onsdag siktet.

Begge har forklart indonesisk politi at de fikk betaling for å delta i det i de angivelig trodde var et realityprogram.

Malaysisk politi har for øyeblikket en nord-koreaner i varetekt, samtidig som de hevder at de jakter på syv andre, en av dem en diplomat, melder The Guardian.

Politiet hevder videre at fire nord-koreanere dro til Nord-Koreas hovedstad Pyongyang rett etter drapet. De står fast ved at de to kvinnene som blir siktet for drapet visste hva de gjorde da de tok livet av Kim Jong-nam.

Nord-Korea har ikke bekreftet at den drepte er Kim Jong-nam, og ønsket at Malaysia ikke skulle gjennomføre obduksjon. De kritiserte senere Malaysia kraftig for å ha gjort det, og anklaget landet for å bryte folkeretten og stå bak attentatet. Nord-Korea hevdet først at han døde av et hjerteinfarkt.