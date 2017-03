Siktet for Kim-drapet gråt utenfor retten

De to kvinnene som er siktet for drapet på halvbroren til Kim Jong-un, nekter fortsatt straffskyld.

Onsdag siktet malaysiske myndigheter som ventet to kvinner for drapet på Kim Jong-nam, halvbroren til Nord-Koreas president Kim Jong-un. Jong-nam ble drept på flyplassen i Kualalumpur i Malaysia 13. februar i et forbløffende drap der han ble kastet nervegift i ansiktet på.

De to siktede, Siti Aishah (25) og Doan Thi Huong (28), er fra henholdsvis Indonesia og Vietnam. De har hevdet at de ble betalt for å utføre en spøk de trodde var en del av et realityshow. Sør-Korea og USA hevder på sin side at Nord-Korea står bak.

Ifølge malaysiske myndigheter var ytterligere fire personer som ikke er navngitt med på drapet, og befant seg på flyplassen under hendelsen.

SIKTES: Siti Aishah (t.h) og Doan Thi Huong ble siktet for drap på Kim Jong-nam onsdag. Foto: AFP/reuters

Nekter straffskyld



Houng ble observert gråtende utenfor retten, iført skuddsikker vest. Begge de siktede risikerer dødsstaff ved henging. Ifølge advokaten til Houng, Selvam Shanmugam, hevder hun selv at hun er uskyldig.

– Hun nektet. Hun nektet. Hun sa: «Jeg er uskyldig». Hun er definitivt oppskaket fordi hun risikerer dødsstraff, sier Shanmugam til nyhetsbyrået Reuters.

Aisyahs advokat har ikke uttalt seg om sin klient.

Houng ble pågrepet 48 timer etter at Jong-nam ble drept, mens Aishah ble pågrepet en dag senere. En nordkoreaner er også pågrepet, men har ikke blitt siktet.

Malaysisk politi hevder at de fant spor av den farlige nervegiften VX på ansiktet hans. De mener videre at de to siktede vasket hendene etter drapet, og slår på bakgrunn av det fast at de visste det var gift.

Et videopptak fra flyplassen viser to kvinner som angivelig kaster noe i ansiktet på Jong-nam. En av dem har på seg en t-skjorte det står «LOL» på, og hun har som følge av det fått tilnavnet «LOL-leiemorderen» i flere medier.

Håper på rettferdig rettsak

– Vi håper at hun får en rettferdig rettssak, og får alle sine juridiske rettigheter, sa Armanatha Nasir, talsperson for det indonesiske utenriksdepartementet, til Reuters.

Drapet på den nord-koranske presidentens halvbror har satt sitt preg på forholdet mellom flere av de involverte statene.

Nervegiften som ble funnet på ansiktet til Kim Jong-nam er klassifisert som et masseødeleggelsesvåpen av FN, noe som fikk Sør-Korea til å foreslå på en konferanse i FN-regi tirsdag at Nord-Korea skal kastes ut av FN. Nord-Korea slo som ventet hardt tilbake.

Det offisielle nord-koreanske nyhetsbyrået omtalte beskyldningene om at nervegiften VX ble brukt i angrepet som «absurde» og uten forankring i forskning. Nord-Korea vedgår at det er en nord-koreaner som ble drept, men nekter for at det er halvbroren til Kim Jong-un.

Samtidig har Malaysia og Nord-Korea havnet i en heftig ordkrig.

Kim Jong-uns halvbror har tidligere stilt seg kritisk til regimet i Pyongyang. Da han ble drept, skulle han fly til Kina, der han har bodd flere år i eksil.