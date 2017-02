Nord-Korea gir Malaysia skylden for Kim-drapet

Den pågående ordkrigen mellom de to landene har nådd nye høyder.

I en lengre artikkel kommer det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA med en rekke stikk til malaysiske myndigheter.

Sistnevnte har vært klare på at de mener Kim Jong-nam ble forgiftet av to kvinner på flyplassen i Kuala Lumpur med hjelp fra flere nordkoreanske statsborgere - noe som ikke har falt i god jord i Nord-Korea.

Les også: Nordkoreansk diplomat mistenkt

Skylder på Malaysia

Det nordkoreanske nyhetsbyrået hevder at de første meldingene gikk ut på at diktatorens halvbror døde av et hjerteinfarkt, men at dette ble endret etter sørkoreanske påstander om at Kim var forgiftet, skriver Reuters.

– Det største ansvaret for hans død ligger på regjeringen i Malaysia, siden den nordkoreanske borgeren døde i deres land, skriver det nordkoreanske nyhetsbyrået.

Kommentar: Minner om en dårlig krimroman

HALVBRØDRE: Kim Jong-nam (til høyre) ble drept på en flyplass i Malaysia forrige uke. Han er den eldre halvbroren til Nord-Koreas leder, Kim Jong-un (til venstre). Foto: , AP

Les også: Drapsmistenkt hevder hun trodde de var med i realityshow

Kim Jong-nam har levd i eksil de siste årene, og regjeringen i Sør-Korea sier de er overbevist om at Nord-Korea står bak drapet.

Dette avvises bastant av nordkoreanske myndigheter, som har beskyldt Malaysia å samarbeide med «fiendtlige styrker» i etterforskningen.

Kim Jong-uns ville maktdemonstrasjoner: Provoserer og henretter sine egne

Obduksjon-krangel

Malaysia har som svar på dette tilbakekalt sin ambassadør fra Nord-Korea.

De har også avvist kravet om å utlevere avdøde, og ignorert den nordkoreanske ambassadørens innvendinger mot en obduksjon.

Nord-Korea og Malaysia har hatt et relativt varmt forhold fram til nå, med handelsavtaler og en avtale som muliggjør reiser mellom landene uten visum.

Etter drapet på Kim står imidlertid disse avtalene i fare.

Mitt besøk i Nord-Korea: «Vår kjære leder har ikke tid til å sove eller spise»

Kilde: VG/NTB