Nord-Korea advarer USA etter «vellykket» missiltest

Nord-Korea kommer med nye trusler mot Donald Trump etter helgens omstridte rakettest.

Ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA sier Kim Jong-un at både det amerikanske fastlandet og USAs operasjoner i Stillehavet er innen rekkevidde for angrep.

Truslene kommer i forbindelse med at nordkoreanske myndigheter natt til mandag norsk tid bekreftet at de i helgen trosset internasjonale advarsler, og gjennomførte nok en rakettest.

Ifølge KCNA var raketten et nyutviklet mellom- til langdistansemissil av typen Hwasong-12, som hadde som mål å bekrefte bæreevnen av et kraftig atomstridshode.

Kim Jong-un skal selv ha hatt oppsyn med testen, som beskrives som «vellykket».

Missilet holdt seg ifølge Japan og Sør-Korea i luften i rundt 30 minutter og tilbakela en distanse på omkring 800 kilometer før det styrtet i Japanhavet.

KCNA melder at missilet ble skutt med høy vinkel sånn at det ikke skulle påvirke nabolandenes sikkerhet, og byrået hevder det fløy 787 kilometer og nådde en høyde på over 2100 kilometer.

Ifølge CNN er dette både høyere og nærmere Russland enn tidligere.

Oppskytingen fant sted ved 5.30-tiden lokal tid søndag morgen, og den ble registrert av Sør-Korea, Japan og USA, som alle har reagert kraftig på testen.

Ifølge FN-diplomater møtes FNs sikkerhetsråd for å diskutere rakettoppskytingen, skriver Reuters. Møtet skal holdes tirsdag ettermiddag lokal tid, opplyser FN-delegasjonen til Uruguay, som har presidentskapet i Sikkerhetsrådet i mai.

