Mistenkt for Kim-drapet: Trodde nervegiften var babyolje

Siti Aishah (25) står fast på at hun ble lurt til å forgifte Kim Jong-nam.

En av de to kvinnene som smurte den dødelige nervegiften i ansiktet på halvbroren til Kim Jong-un har hele tiden hevdet at hun var uvitende om at hun tok del i drapsgåten som forbløffer verden.

Familien til den andre kvinnen: Hun må ha blitt lurt

Til indonesisk politi har hun blant annet forklart at hun fikk 750 kroner for å delta i det hun angivelig trodde var et reality-show på flyplassen i Kuala Lumpur.

Nå kommer det frem at hun også har forklart at hun angivelig trodde det var babyolje hun smurte i ansiktet til diktator-broren. Det bekrefter den indonesiske viseambassadøren Andreano Erwin til CNN.

Men det som faktisk skjedde var langt fra noe reality-show:

Kim Jong-nam var på vei hjem til Macau da han midt i folkemengden ble angrepet av de to kvinnene.

Obduksjonsrapporten bekrefter at han døde av en alvorlig lammelse etter å ha blitt påført nervegiften VX i ansiktet.

Den malaysiske politisjefen Khalid Abu Bakar kjøper ikke historien til kvinnen. Han mener de to kvinnene var trent på forhånd, og at de må ha visst at stoffet var giftig - blant annet fordi de vasket hendene like etter angrepet.

DREPT: Kim Jong-nam er den eldre halvbroren til Nord-Koreas diktator Kim Jong-um. Foto: , AP

Malaysisk politi mener imidlertid at det var nordkoreanske statsborgere som ga den dødelige dosen til de to kvinnene – og har etterlyst fire personer.

Dette har ikke falt i god jord hos Nord-Korea, som har beskyldt malaysiske myndigheter for å samarbeide med «fiendtlige styrker» i etterforskningen, og det hele har ført til full ordkrig mellom de to landene.

Kim Jong-nam har levd i eksil de siste årene, og regjeringen i Sør-Korea sier de er overbevist om at Nord-Korea står bak drapet, noe de nekter for.

