Indonesia: – Kvinne fikk 750 kroner for å drepe Kim Jong-nam med gift

En kvinne siktet for drapet på Kim Jong-nam hevder ovenfor indonesisk politi at hun fikk 750 kroner for å delta i det hun trodde var et realityshow.

En av de to kvinnene som smurte den dødelige nervegiften i ansiktet på halvbroren til Kim Jong-un, Siti Ayisha (25) har tidligere forklart til indonesisk politi at hun fikk betaling for å delta i det hun angivelig trodde var et realityprogram.

Kvinnen sitter i varetekt i Kuala Lumpur og fikk lørdag besøk av Indonesias viseambassadør til Malaysia, Andriano Erwin.

Ifølge nyhetsbilde AP skal hun ha opplyst Erwin om at hun fikk 90 dollar, tilsvarende 750 kroner, for å utføre det hun påstår hun trodde var en spøk som del av et tv-program.

Indonesisk politi har tidligere opplyst at kvinnene har forklart at de ble betalt for å være med i et tv-show som gikk ut på å få menn til å lukke øynene mens de sprayet dem i ansiktet. Men det kvinnene hevder de trodde var en ufarlig væske, var egentlig den livsfarlige nervegiften VX.

VX står på FNs liste over masseødeleggelsesvåpen. Kun en tredels dråpe er nok til å drepe et menneske. 45 år gamle Kim Jong-nam døde kort tid etter giftangrepet.

To andre personer er også pågrepet i saken, og malaysisk politi ønsker å avhøre ytterligere to personer – en ansatt ved Nord-Koreas ambassade i Kuala Lumpur og en ansatt i et nordkoreansk flyselskap, skriver NTB.

Kilde: NTB/VG