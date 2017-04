Her vil Nord-Korea teste atomvåpen

Alle bevegelser i denne isolerte dalen i Nord-Korea følges tett: Dette er Punggye-ri, der Kim Jong-uns våpeneksperter har forberedt atomvåpentest i flere måneder.

De siste månedene har forskere sett endringer i landskapet, som kan tyde på at Nord-Korea har tatt et nytt steg i retning av å ha kjernefysisk kapasitet.

Det er i så fall mer dårlig nytt for forholdet mellom det lukkede diktaturet om omverdenen, som allerede er svært anspent:

Fredag ledet USAs utenriksminister Rex Tillerson en briefing i FNs sikkerhetsråd der sanksjonene mot Nord-Korea og mulige innstramminger var tema.

Sent fredag kveld svarte Nord-Korea med nok en missiltest - men denne skal ha vært mislykket.

Trump-administrasjonen har varslet at de vil presse Nord-Korea til å avvikle sitt atomvåpen- og rakettprogram gjennom tøffere sanksjoner og diplomatisk press, men samtidig være klare til å forsvare seg selv og sine allierte.

Provoserer: Utplasserer anti rakettsystem

DIKTATOR: Nord-Koreas leder Kim jong-Un hilser på tropper på 85-årsdagen for landets væpnede styrker. Screenshot fra KCNA - Nord-Koreas nyhetsbyrå

Godt mottatt i Kina



Dette var en melding som den kinesiske, engelskspråkelige avisen Global Times melder at er tatt godt i mot i Beijing. Avisen skriver på lederplass at Kina må være forberedt på at forholdet til naboen Nord-Korea blir vanskeligere.

– Kina implementerer alle FN-sanksjonene mot Nord-Korea. Hvis Pyongyang fortsetter med sine atomvåpen og missiltester, vil Kina bli tvunget til å støtte hardere resolusjoner mot landet, skriver avisen.

Forholdet mellom de to nabolandene er skadet av den spente situasjonen, selvom de diplomatiske kanalene fortsatt fungerer godt, skriver Global Times som legger til at det ikke har vært noe toppmøte mellom lederne i de to landene siden Kim Jong-un kom til makten i desember 2011.

OVER HELE LANDET: Nord-Korea er 120 000 kvadratkilometer stort, såvidt større enn Nordland, Troms og Finnmark tilsammen. Viktige testanlegg for missiler og atomprøvesprengninger er fordelt over hele landet. Grafik: AFP/Anders Bergan

Fikk du med deg VGs spesial: Syv dager i Nord-Korea

Arbeidet i enden av fjellveien som går oppover dalen fra det lille stedet Punggye-Ri i provinsen North Hamgyong, har vært intenst i månedsvis. Forskerne som følger utviklingen tett, har sett hektisk aktivitet med mange arbeidere og kjøretøyer på vei til og fra området.

Samtidig er terrenget endret, en dam som vises på bildene er blitt synlig større. Forskere har sammenlignet bilder og mener at vann er blitt pumpet ut av fjellet. Det tolkes som om Nord-Korea har bygd en ny tunell for testen de har planlagt å gjennomføre.

FEIRET MED KRUTT: Nord-Korea gjennomførte en militærøvelse ved Wonsan tirsdag 25.april - på forsvarets 85 årsdag . Screenshot fra KCNA - Nord-Koreas nyhetsbyrå

Spilte volleyball



18.april viste et satelittbilde arbeidere i en formasjon utendørs. Det ble tolket av amerikanske forskere som at de holdt på med en runde volleyball. Det ble igjen tatt som tegn på at nå var det meste av arbeidet gjort, prøvesprengingen kunne komme når som helst. Det skriver 38 North, en amerikansk tenketank som analyserer Nord-Korea.

Kommentar: Kina må stagge Kim

Alle de fem atomprøvesprengningene Nord-Korea har gjennomført, er blitt gjennomført i tunellene innerst i denne dalen nordøst i landet. Tre fire første skal ha blitt utført i den østre og vestre tunellen, rundt 1,3 kilometer inn i fjellet. Testen i september 2016 skal ha blitt utført i en tunell nord for de tidligere teststedene.

North Hamgyong grenser mot både Russland og Kina og det er fra denne provinsen de fleste nordkoreanske avhopperne kommer fra. En av Nord-Koreas straffeleir skal ligge i Punngye-ri og fanger skal ha blitt brukt som arbeidskraft ved bygging av testtunellene. Det hevder avhoppere og menneskerettighetsorganisasjoner.

Bli med på VGs reise i Nord-Korea