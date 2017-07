Hemmelig rapport: Nord-Koreas missiler kan nå USA i 2018

Kims raketter kan ha kapasitet til å krysse Stillehavet og treffe amerikansk jord allerede neste år.

Det melder en føderal etterretningsenhet i det amerikanske forsvarsdepartementet (DIA), ifølge Washington Post.

Nord-Koreas kjernefysiske program skrider frem, og nyheten om at Kim Jong-un er i besittelse av interkontinentale balistiske missiler (ICBM) som kan nå USA kommer nok som en overraskelse for flere eksperter.

Det er to år før Pentagon forespeilet at det asiatiske diktaturet hadde teknologien på plass.

– Dette er raskere enn forventet. Vi hadde ikke sett for oss en interkontinental balistisk missil-test i løpet av july, forteller en føderal tjenstemann kjent med etterretningsrapporten, som ønsker å forbli anonym, til Washington Post.

MILITÆR TILSPISSING: Mye handler om disse to, og den militære tilspissingen mellom deres respektive land.

Brøt teknologisk barriere



En skal ikke mer enn fire år tilbake i tid, da flere eksperter avskrev at Koreahalvøyas brysomme nabo hadde kjernefysiske våpen som kunne skade Japan og USA.

Nye missiltester viser derimot at de nordkoreanske våpenutviklerne ser ut til å ha brutt de teknologiske barrierene som kreves for å sende langtdistanse-missiler over Stillehavet.

Den militære tilspissingen kommer ikke lenge etter at Trump uttalte at hans tålmodighet med Nord-Koreas enehersker er over.

For snaue tre uker siden advarte USAs FN-ambassadør i Sikkerhetsrådet at amerikanerne var villige til å aggere med militærmakt, hvis nødvendig.

En siste barriere for det totalitære regimet er å konstruere en missil som er kapabel til å penetrere det øverste laget i atmosfæren uten å gjøre skade på stridshodet.

Ifølge kilder nær etterretningsrapporten er nordkoreanerne på god vei til å klare dette

