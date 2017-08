Full ordkrig: Nord-Korea truer med angrep mot USA

Nord-Korea lar seg ikke stoppe av Donald Trump, som kun timer i forveien varslet at nye trusler vil bli møtt med «ild og raseri».

Det er landets statlige nyhetsbyrå KCNA som skriver at Nord-Korea «nøye undersøker planer» om et missilangrep mot den amerikanske stillehavsøya Guam, hvor USA har militærbase.

En talsperson i det nordkoreanske militæret sier at planen kan bli iverksatt «på flere måter» og «hvert øyeblikk» – så fort Kim Jong-un tar en beslutning.

Trusselen kommer dager etter at FNs sikkerhetsråd skjerpet sanksjonene – og kun timer etter at USAs president Donald Trump varslet at nye trusler vil bli møtt med «ild og raseri som verden aldri har sett maken til».

I uttalelsen nevnes det spesielt et potensielt angrep mot militærbasen Andersen Air Force Base, der «de amerikanske strategiske bombeflyene, som går på nervene til Nord-Korea, og truer og utpresser landet gjennom sine hyppige besøk over Sør-Korea, er utstasjonert».

Det refereres her til at to amerikanske bombefly fra denne basen fløy over Koreahalvøya sammen med japanske og sørkoreanske fly tidligere denne uken. Dette skal også være bakgrunnen for den nye trusselen, skriver CNN.

Videre heter det at USA «straks må stoppe sin hensynsløse militære provokasjon mot Nord-Korea, slik at sistnevnte ikke blir tvunget til å ta et uunngåelig militært valg».

Det amerikanske luftforsvaret har frigitt dette bildet etter mandagens øvelse over Øst-Kina-havet og Koreahalvøya.

Reaksjonen til Donald Trump kom samme dag som storavisen Washington Post skriver om en konfidensiell rapport fra amerikansk etterretning.

Rapporten konkluderer med at Nord-Korea har utviklet atomvåpen som kan passe inn i deres interkontinentale raketter. Det er ennå ikke kjent om regimet har testet den mindre designen, skriver avisen.

Uttalelsene til presidenten har møtt kritikk hos flere sentrale politikere i Det demokratiske partiet:

Senator Dianne Feinstein sier at en isolasjon av Nord-Korea ikke har stoppet truslene hittil, at diplomati er den eneste veien, og at presidenten ikke bidrar med «sin bombastiske kommentar», skriver CBS News.

Heller ikke Kathleen Rice er imponert: «Dette høres mer ut som en uttalelse fra lederen av Nord-Korea enn fra USAs president», skriver hun på Twitter.

Kongresspolitiker Eliot Engel mener at presidenten har undergravet amerikansk troverdighet ved å trekke en «absurd rød linje».

– Misforstå ikke: Nord-Korea er en reell trussel, men presidenten antyder at han vurderer å bruke amerikanske atomvåpen som svar på en ekkel kommentar fra en nordkoreansk despot, sier han.