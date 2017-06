Eks-basketstjerne tar æren for Ottos løslatelse

NEW YORK (VG) Den tidligere basketstjernen Dennis Rodman hevder han la press på sin gode venn, Nord-Koreas diktator Kim Jong-Ung, for å få løslatt den fengslede amerikaneren Otto Warmbier.

22-åringen lå i koma da han ble sendt hjem til USA for to uker siden. Han hadde da vært 17 måneder i nordkoreansk fangenskap. Warmbier skulle opprinnelig sone en dom på 15 år i en arbeidsleir for å ha stjålet en propagandaplakat mens han var på turistbesøk i landet.

Mandag forrige uke kunngjorde sykehuset i delstaten Ohio at amerikaneren var død.

Privat besøk



DØDE: Otto Warmbier ble løslatt fra fangenskap i Nord-Korea for to uker siden. Seks dager etter hjemkomsten døde han

Nå hevder den tidligere NBA-stjernen Dennis Rodman at han bidro til løslatelsen av Warmbier.

Rodman var nylig i Nord-Korea på privat besøk, og stjernens agent Chris Volo sier til ABC News at han hadde bedt Rodman henvende seg til myndighetene for å finne en løsning for den fengslede amerikaneren.

– Jeg vet at besøket hans hadde noe med løslatelsen å gjøre, sier han.

Ifølge Volo skal representanter for regimet ha forstått at det ikke ville være mulig å få til et sportslig samarbeid med basket-legenden hvis ikke amerikaneren ble løslatt.

Både Warmbiers familie og det amerikanske utenriksdepartementet avviser imidlertid bestemt at Rodman hadde noe med løslatelsen å gjøre, skriver Newsweek.

Bakgrunn: Warmbiers foreldre ber Trump om hjelp

Nært vennskap



Det har også tidligere vært spekulert i at Rodman har vært i Nord-Korea for å forhandle om løslatelse av fengslede amerikanere.

Rodman har besøkt Nord-Korea flere ganger tidligere, og skal ha utviklet et nært vennskap med landets diktator, som skal være fanatisk opptatt av basketball.

Basketstjernen har tidligere fortalt at han og Kim både synger karaoke og er på rideturer når de er sammen.

Etter deres første møte under en basketkamp i 2013 skrøt Rodman åpent av diktatoren.

– Du har fått en venn for livet, sa Rodman til Kim foran tusenvis av tilskuere.

Skaper bekymring: Trump hyller totalitære ledere

Vil skape dialog



Rodman sier han planlegger en ny tur til Nord-Korea i august, og tilbyr seg nå å være mellommann for å etablere dialog mellom Kim og president Donald Trump.

– Jeg har bedt Donald komme og snakke med meg så vi kan finne en løsning på dette. Jeg elsker Amerika, men jeg ønsker at de to sidene kan komme sammen og starte en dialog, sier Rodman.

Donald Trump har fordømt behandlingen av den unge amerikaneren i sterke ordelag.

– Ottos skjebne styrker min administrasjons intensjon om å hindre at en slik tragedie rammer andre uskyldige ofre for et regime som ikke respekterer rettsstyre og grunnleggende menneskelig anstendighet, sa Trump da dødsfallet ble kjent.

Familien møtte pressen etter løslatelsen: