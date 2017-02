Drapet på Kim Jong-nam: Familien tror hun må ha blitt lurt

Familien til drapsmistenkte Doan Thi Huong (28) har vanskelig for å tro at den unge kvinnen kan være involvert i drapet på halvbroren til Nord-Koreas statsleder.

Koblingen mellom en ung kvinne fra en fattig rismarkregion utenfor Hanoi, og drapet på halvbroren til Nord-Koreas statsleder, vekker oppsikt.



Vietnamesiske Doan Thi Huong (28), er en av de to kvinnene som er mistenkt for å ha smurt den dødelige giften i ansiktet på Kim Jong-nam. Ifølge Daily Mail, har familien vanskelig for å tro at den unge kvinnen kan stå bak et slikt attentat.



Brøt med småbyens normer

Familien omtaler Huong som en motebevisst ung kvinne. Hun skilte seg ut med utagerende klesstil, fargede hår, og utenlandske kjærester, og brøt med normene i den lille småbyen, skriver Daily Mail.

Nguyen Thi Vy, som ifølge AFP er hennes svigermor, mener Huong er offer for et komplott.

–Hvis hun har begått drapet, må hun straffes, vi kan ikke gjøre noe ... men jeg tror hun må ha blitt satt opp av noen, sa svigermoren til AFP.

Støtte på sosiale medier



Den andre drapsmistenkte kvinnen, indonesiske Siti Aisyah (25) hevder ifølge indonesisk politi at hun trodde hun var med i et reality-program.

I sosiale medier i Vietnam støtter de nå opp om at samme teori gjelder Huong. Bilder som viser Huong på audition i et talentprogram, samt Huong som kysser en kjent komiker. Komikeren har ifølge Daily Mail et eget program som går ut på å lure folk.

Ifølge The Guardian bodde Huong på et hotell i nærheten av flyplassen i dagene attentatet. Hun hadde leid det billigste rommet og bar angivelig på en bunke kontanter.

Ifølge malaysisk politi vasket de to kvinnene hendene etter angrepet. De hevder angrepet må ha vært planlagt, og at de to hadde øvd, skriver Toronto Star.

HEVDER SVIGERDATTERENS USKYLD: Svigermoren til drapsmistenkte, Doan Thi Huong, Nguyen Thi Vy tror hun ble satt opp til attentatet på Kim Jong-nam. FOTO: AFP PHOTO / HOANG DINH NAM

Var blakk

Huong ble sist sett av familien i Tet, ifølge svigermoren var hun blakk og dro etter bare noen dager.

–Hun hadde ikke en krone. Jeg ga henne penger til bussbilletten, sier svigermoren, ifølge Daily Mail.

Interpol går ut med etterlysninger

Torsdag meldte Al Jazeera at Interpol går ut med etterlysninger etter ytterligere fire mistenkte i attentatet.

Det dreier seg om fire nordkoreanere som politiet i Malaysia mener å være involvert i drapet på Kim Jong-un.

Etterlysningen kommer etter at Nord-Korea har nektet innblanding i drap på en av sine egne.