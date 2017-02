Diplomatisk strid etter drapet på Kim-bror

Drapet på halvbroren til diktator Kim Jong-un har ført til dårlig stemning mellom Malaysia og Nord-Korea.

En snau uke etter at Kim Jong-nam skal ha blitt sprayet med giftspray på flyplassen i den malaysiske hovedstaden Kuala Lumpur, er det full diplomatisk strid mellom de to landene.

Malaysia har kalt hjem sin ambassadør til Nord-Korea, og Nord-Koreas ambassadør Kang Chol måtte mandag morgen lokal tid i møte hos utenriksdepartementet i Malaysia etter å ha blitt kalt inn på teppet.

Sterke anklager

Han har nemlig beskyldt myndighetene for ikke å fortelle sannheten, og for å konspirere med «fiendtlige styrker» under etterforskningen av drapet.

Bakgrunnen er at malaysiske myndigheter har nektet å frigi den døde kroppen til diktator-broren. Han har også vært klar på at Nord-Korea ikke vil godta resultatet av obduksjonen som myndighetene har utført.

– Malaysia har utført en obduksjon uten vår tillatelse eller tilstedeværelse. Vi vil avvise enhver rapport de kommer med.

Dødsårsaken er ennå ikke kjent, men det har fra første stund vært mistanke om at Kim Jong-nam ble drept på ordre fra sin halvbror, Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

Klappjakt etter etterlyste

Japanske medier har publisert en video som angivelig viser angrepet på diktator-broren. Bildene viser en mann i dress som blir oppsøkt av to kvinner som kommer fra hver sin side, og en av dem holder tilsynelatende noe foran ansiktet på mannen.

Malaysisk politi driver nå en storstilt klappjakt på fire nordkoreanske menn som de har etterlyst med navn og bilde.

Ifølge politiet forlot de alle landet samme dag som Kim Jong-nam ble drept.

Fra før er fire personer pågrepet i forbindelse med drapet:

• Den 25 år gamle kvinnen Siti Aishah er identifisert som indonesisk statsborger. Ble pågrepet 16. februar. Har ifølge indonesisk politi forklart at hun ble betalt for å være med i et realityshow som gikk ut på å få menn til å lukke øynene mens de sprayet dem i ansiktet.

• Den 28 år gamle kvinnen Doan Thi Huoang (28) ble pågrepet på flyplassen i Kuala Lumpur med vietnamesisk pass 15. februar. Skal i likhet med 26-åringen ha trodd at hun skulle være med i et realityshow mot penger.

• Den 46 år gamle mannen Ri Jong-chol (46) er identifisert som nordkoreansk statsborger. Han ble pågrepet i Selangor nær Kuala Lumpur den 17. februar.

• Malaysiske Muhammad Farid Bin Jallaludin (26) ble pågrepet 16. februar. Er ifølge malaysisk politi kjæresten til den 25 år gamle kvinnen som også er pågrepet.