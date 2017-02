Ambassade-ansatt mistenkt etter drapet på Kim-halvbror

En nordkoreansk diplomat er kalt inn til avhør i forbindelse med drapet på halvbroren til Kim Jong-un.

Den malaysiske politisjefen Khalid Abu Bakar identifiserer mannen som en høytstående tjenestemann som jobber på den nordkoreanske ambassaden i Kuala Lumpur.

I tillegg har en mann som jobber i det statlige nordkoreanske flyselskapet Air Koryo fått status som mistenkt. Politiet bekrefter at begge mennene befinner seg i Malaysia, og at de er innkalt til avhør.

– Visste det var giftig

På pressekonferansen natt til onsdag kom politisjefen også med nye opplysninger rundt det i forbindelse med det mystiske drapet på Kim Jong-nam på flyplassen i den malaysiske hovedstaden for en drøy uke siden.

Han forteller at de to kvinnene som er pågrepet tørket en giftig væske i ansiktet til diktator-broren, og er klar på at de må ha visst at de deltok i et giftangrep.

– Ja, selvfølgelig visste de. Jeg tror du har sett videoen, ikke sant? Kvinnen løp av til toalettet etterpå. Hun visste veldig godt at det var giftig og at hun måtte vaske hendene, sier Bakar.

Han viser til en video som ble lekket tidligere i uken, som angivelig viser drapet:

En av kvinnene har tidligere hevdet at hun ble lurt til å ta del i angrepet, i den tro at det var del av et TV-stunt.

Skal ha flyktet

Politiet har ikke klart å identifisere hva slags væske som ble brukt, men mener det var nordkoreanere som ga den dødelige dosen til de to kvinnene.

Fra før er fem nordkoreanere etterlyst i forbindelse med drapet, og politisjefen sier at de mistenker at fire av dem har flyktet til hjemlandet.

Regjeringen i Sør-Korea er overbevist om at Nord-Korea står bak drapet på sin egen halvbror, men dette avvises bastant av nordkoreanske myndigheter.

De har på sin side beskyldt Malaysia å samarbeide med «fiendtlige styrker« i etterforskningen, noe som har ført til full diplomatisk strid mellom de to landene.