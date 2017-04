Kilde til AFP: Fant lapp med IS-sympati

En lapp som viser støtte til IS er funnet i nærheten liket til angriperen, opplyser en kilde nær etterforskningen til AFP.

Fransk politi har foreløpig ikke gått ut med identiteten til mannen som drepte en politimann og skadet to da han åpnet ild på paradegaten Champs-Élysées i den franske hovedstaden. Mannen ble selv skutt og drept av politiet under angrepet.

Motivet for angrepet er fortsatt ukjent men det skal være funnet en håndskrevet lapp som viser støtte til IS nær liket til angriperen, opplyser en kilde nær etterforskningen til AFP.

Terrorgruppen IS har allerede hevdet at det er de som står bak angrepet, men franske myndigheter har ikke kommentert dette.

35-åring meldte seg i Belgia

Politiet bekrefter at de kjenner til identiteten til angriperen, og flere medier melder at gjerningsmannen skal ha vært kjent for de franske sikkerhetstjenestene. En kilde tett på etterforskningen sier til CNN at han var på radaren for radikal islamisme.

AKSJON: Fransk politi kontrollerer forbipasserende i Paris etter at en mann skjøt tre politimenn på Champs-Elysées torsdag kveld. Den ene politibetjenten døde av skadene. Mannen som kontrolleres av politiet på dette bildet er så vidt VG vet ikke mistenkt for noe. Foto: Terje Bringedal , VG

Belgisk etterretningstjeneste har varslet fransk politi om en 35 år gammel mann som har meldte seg til belgisk politi etter at han ble identifisert av den belgiske sikkerhetstjenesten, opplyser talsmann Pierre-Henry Brandet for det franske innenriksdepartementet til radiokanalen Europe 1.

Det er ikke etablert en sammenheng mellom 35-åringen og gårsdagens angrep og det har ikke vært noen indikasjoner på hvilken rolle denne personen skal ha hatt i forbindelse med angrepet.

Tre bekjente i varetekt

Tre bekjente av den antatte gjerningsmannen er også i varetekt, og er avhørt av fransk politi, opplyser en kilde i rettsvesenet til AFP.

De tre befant seg i leiligheter som politiet aksjonerte mot natt til fredag, melder BFMTV.

Politiet aksjonerte natt til fredag mot en adresse i Paris-forstaden Chelles. Ifølge politidokumenter som AP har fått tilgang til, knyttes adressen til en 39 år gammel mann som er tidligere straffedømt.

Bli oppdatert: Dette vet vi

VG er til stede utenfor adressen politiet aksjonerte mot natt til fredag. Området er et typisk middelklasseområde med eneboliger og rekkehus. Huset på adressen politiet har ransaket er avsperret med politibånd. Her har den 39 år gamle mannen trolig bodd sammen med blant annet sin mor.

Et fullt pressekorps er på stedet, og tidligere dukket en gjeng med aggressive menn opp og truet med å ødelegge kameraene til journalistene. En av mennene, som omtalte seg som en slektning, ropte:

– Hvorfor plager dere oss? Vi er ikke terrorister.

Naboer beskriver familien som reservert

VG har snakket med David Rodrigues, en eldre nabo i gaten som forteller at han kjenner familien godt og har gjort håndverksarbeid for moren i huset.

– Jeg kjenner familien godt og har vært hjemme hos dem mange ganger. Brødrene i familien er kjent for å drive med mye tull. Særlig den yngste av de. Han er kjent for å drive med trafikk av litt av hvert, forteller Rodrigues til VG.

Naboen beskriver familien som veldig reservert, og 39-åringen som bor på adressen har han bare sett et par ganger. Han er sjokkert over angrepet og politiaksjonen i nabolaget hans.

RANSAKET HUS: VG er til stede utenfor adressen politiet aksjonerte mot natt til fredag som ligger i et område naboene beskriver som rolig, uten mye bråk. Foto: Terje Bringedal , VG

En annen nabo, Patrick Apaya, forteller til VG at han har bodd rett over gaten til huset som politiet nå har sperret i to år. Har har iløpet av de to årene aldri sett familien som bor der, forteller han.

– Dette er et svært rolig område. Det er aldri noe problem. Det at en person som har gjort noe slikt bor rett over gaten viser at man ikke kjenner naboene sine og at man aldri kan vite hvem som er i stand til å gjøre noe slikt, sier Apaya om 39-åringen.

Da politiet kom for å ransake huset satt Apaya selv og så på TV-sendingene om presidentkandidatene. Han har selv ikke bestemt seg hvem han kommer til å stemme på i valget søndag, men tror noen velgere kan bli påvirket.

– For noen vil nok gårsdagens hendelse ha en påvirkning på hvem man stemmer på. Det er synd at det har blitt skiller mellom folk i Frankrike og resten av Europa, og dette kommer nok noen politikere til å utnytte i valgkampen, sier Apaya.

ÅSTEDET: Bilen som ifølge AP ble brukt av angriperen i Paris ble natt til fredag fraktet bort fra åstedet. Foto: Thibault Camus , AP

Dømt for drapsforsøk



To politikilder sier også til nyhetsbyrået at den hovedmistenkte er en 39 år gammel mann fra en forstad øst i den franske hovedstaden.

Politikilder opplyser til nyhetsbyrået AFP at 39-åringen ble arrestert i februar mistenkt for å ha planlagt drap på politifolk, men at han ble løslatt i mangel på gode nok bevis.

Ifølge flere franske medier, deriblant Le Parisien, Le Figaro og AFP ble 39-åringen i 2003 dømt til 20 års fengsel for tre drapsforsøk, deriblant mot to politifolk. Straffen ble senere redusert til 15 år.

Ifølge Le Parisien er det funnet våpen i bilen til mistenkte. Det skal være snakk om en hagle og kniver, melder avisen.

Norske Bjørn Christian: Det skjedde 50 til 100 meter foran oss

Hendelsene skal strekke seg tilbake til 2001 da han krasjet en stjålet bil inn i en annen bil. Ifølge AFP forsøkte han å stikke av, men ble tatt igjen av sjåføren av den andre bilen og passasjeren, som var politilærling.

Han skal deretter ha avfyrt to skudd mot de to, som begge ble alvorlig skadet.

AFP skriver at han to dager senere påførte alvorlige skader på en betjent som tok ham ut av cellen da han fikk tak i tjenestevåpenet og avfyrte flere skudd.

Disse opplysningene er ikke bekreftet fra åpne kilder.

IS har tatt på seg skyld



Fra før har terrorgruppen IS hevdet å stå bak angrepet. Ifølge IS-talerøret Amaq var det en mann som har tatt navnet Abu Yusuf som gjennomførte angrepet.

IS indikerer videre at han var belgier eller har bodd i Belgia, men dette er ikke bekreftet fra offisielt hold. Le Parisien siterer kilder nær etterforskningen på at gjerningsmannen er fransk statsborger.

Belgias innenriksminister Jan Jambon sier det ikke stemmer at den antatte gjerningsmannen som ble drept av politiet, var belgisk, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Etterforskningen fortsetter. Det vi kan bekrefte, er at gjerningsmannen var en fransk statsborger, forteller Jambon til kringkasteren VRT.