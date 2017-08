Kevin-saken: Politiet avbestilte analyse av bevis

Politiet hadde sendt en rekke bevis til teknisk analyse, men avbestilte den da brødrene Robin (5) og Christian (7) ble pekt ut som drapsmenn.

I august 1998 ble fire år gamle Kevin funnet død i Sverige, og etter hvert fikk brødrene Robin Dahlén (5) og Christian Karlsson (7) skylden for å ha drept ham. I dag er brødrene 24 og 26 år gamle.

I 19 år har brødrene vært stemplet som barnedrapsmenn, og de to unngikk å kommentere saken. I mai sto de og familien deres frem i SVT-dokumentaren «Fallet Kevin». Den viser at guttene blir utsatt for til sammen 30 timelange avhør uten hverken advokat eller foreldrene til stede.

Dokumentaren skapte stor debatt om politiets metoder, og det er fortsatt en rekke ubesvarte spørsmål om hva som egentlig skjedde augustdagen i 1998. I mai gjenopptok påtalemyndigheten i Karlstad etterforskningen av Kevin-saken.

DREPT: Kevin ble ikke eldre enn fire år Foto: Privat

De ubesvarte spørsmålene: Hvem drepte Kevin (4)?

Allerede i juni ble det foretatt nye avhør i saken, og nye bevis ble sendt til Rettsmedisinsk institutt. For omtrent to uker siden ble det klart at politiet skulle analysere gamle spor i saken. Da sa etterforskningslederen Niclas Wegren at de ikke kom til å finne spor som løste hele gåten, men spor som kunne peke i en bestemt retning.

Nå har det kommet frem at allerede i 1998 beslagla politiet en rekke ting, blant annet klær og pinner, som de sendte til analyse. Nesten 20 år senere er flere av disse bevisene ikke testet, skriver Aftonbladet.

DØMT: Brødrene Robin og Christian da de var fem og syv år gamle Foto: Privat

– Nasjonalt rettsmedisinske institutt (NFC) sier de har sendt en del resultater, men vi klarer ikke finne de svarene. Etter at man avsluttet etterforskningen ble analyser avbestilt. Så vi konstaterer at alt ikke er testet, sier etterforskningsleder Niclas Wargren.

Brødrene forteller: Et helt liv stemplet som barnemordere

Ble ikke lagt frem tekniske bevis mot brødrene

Rettsmedisinske institutt i Sverige fikk altså en rekke bevis, men da brødrene ble pekt ut som skyldige så bestemte den daværende etterforskningen at materialet ikke trengte å testes.

– Det valget ble tatt fordi man var ferdig med etterforskningen. Rettsmedisinske institutt sliter blant annet med at man sender inn mange ting og glemmer å avbestille det, så på den måten er det jo bra. Men man kan ha innvendinger på at man anså seg ferdige før man hadde alle analysesvarene, sier Wargren.

BRØDRE: Robin og Christian møtte VG tidligere i sommer. Foto: Brian Cliff Olguin , VG

Tilståelsen viktigst: De verste avhørene

Etterforskningslederen er usikker på om analysene ville gitt saken et annet resultat.

– Nå har det gått så lang tid at vi må jobbe med det. Det er kanskje ingenting, men det er viktig å teste, svarer etterforskningslederen.

På spørsmål om det ble lagt frem tekniske bevis mot brødrene i den gamle etterforskningen, svarer han tydelig:

– Nei, ikke som jeg har sett eller kjenner til, avslutter Wargren.

Robin Dahlén og Christian Karlsson ble dermed stemplet som mordere uten at det fantes tekniske bevis eller vitner. Avhørene av brødrene som da var små barn karakteriserte den finske rettspsykologen Julia Krokman som tortur etter at SVT viste opptak fra dem.