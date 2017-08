Uhuru Kenyatta gjenvalgt som Kenyas president

Sittende president Uhuru Kenyatta vant presidentvalget, men opposisjonens kandidat Raila Odinga hevder resultatet er manipulert.

Sittende president Uhuru Kenyatta vant presidentvalget i Kenya med 54,27 prosent av stemmene, fastslår valgkommisjonen.

Opposisjonens kandidat Raila Odinga og hans tilhengere har hevdet at resultatet fra tirsdagens presidentvalg er manipulert. Valgkommisjonen understreker imidlertid at valget gikk troverdig, rettferdig og fredelig for seg.

Sist valg var i 2013, da vant Kenyatta så vidt valget da han klarte å kare til seg over 50 prosent av stemmene. Odinga mente også at dette valget var rigget, skriver NTB.

Han tok da saken til landets Høyesterett, hvor han tapte.

Det har brutt ut voldelige demonstrasjoner flere steder i landet etter at opposisjonsalliansen NASA denne uken hevdet at valgresultatene har blitt hacket og manipulert og krevde at deres kandidat ble utnevnt til president.

Opposisjonsalliansen NASA opplyste fredag ettermiddag at de vil ha tilgang til valgkomiteens servere og sier de da vil godta valgresultatet selv om det er Kenyatta som står som vinner, melder NTB.