Tre dager til valg i Kenya – Valgsjef torturert og drept, opposisjonskontor raidet

Tre dager før presidentvalget i Kenya skaper arrestasjoner og drap frykt.

Det er ikke mange prosent som skiller de to kandidatene til tirsdagens presidentvalg i Kenya. Mens én meningsmåling mener at Raila Odinga er ett prosentpoeng foran Uhuru Kenyatta, mener en annen meningsmåling at Kenyatta leder med tre prosentpoeng.

Lørdag ble sjefen for et amerikansk datafirma anholdt, for å bli utvist fra landet, ifølge AP.

Datafirmaet Aristotle jobbet for opposisjonspartiet og deres kandidat Raila Odinga.

Skulle sikre valgsystem, ble drept



Dette skjedde uken etter at sjefen for Kenyas elektroniske valgsystem ble funnet torturert og drept, ifølge Bistandsaktuelt. Christopher Msando hadde ansvar for et elektronisk valgsystem som skulle hindre valgfusk. Ingen er ennå arrestert i forbindelse med drapet.

STOR STØTTE: En støttespiller for opposisjonsleder Raila Odinga holder opp et maleri av ham under lørdagens valgkampmøte i Nairobi. Foto: AP / Ben Curtis

Et stabilt Kenya regnes som avgjørende for stabiliteten til hele regionen Øst-Afrika. Mens valget i 2013 stort sett gikk fredelig for seg, mistet over 1300 mennesker livet i valget i 2007. I fjor angrep politiet flere hundre demonstranter som protesterte mot valgkommisjonen i landet.

Familievalg



Det er de samme kandidatene i år som det var i 2013: Sittende president Uhuru Kenyatta (55) mot opposisjonens Raila Odinga (72). Begge har politikken i blodet: Kenyattas far var Kenyas første president Jomo Kenyatta. Hans visepresident var Jaramogi Oginga Odinga – far til Raila Odinga. Som barn vokste de opp som venner. Nå er de rivaler.

USAs ambassade i Kenya skrev lørdag på Twitter at opposisjonens amerikanske datasjef, John A. Philips, var trygg og i ferd med å forlate landet. Samtidig med at han ble arrestert og utvist, ble et opposisjonskontor raidet av maskert politi, ifølge politikeren James Orengo. Politiet avviser påstanden, og sier at de ikke har mottatt noen rapporter om innbrudd.