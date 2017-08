Politiet åpnet ild under valgprotest i Kenya

Én person ble drept da politiet åpnet ild mot folk som protesterte mot valgresultatet i et kjerneområde for opposisjonen, sørvest i Kenya, opplyser politiet.

Regionspolitisjef Leonard Katana sier skytingen fant sted onsdag da demonstrantene støtte sammen med sikkerhetsstyrker i valgkretsen South Mugirango i fylket Kisii.

De foreløpige resultatene fra tirsdagens valg i Kenya viser at sittende president Uhuru Kenyatta har en solid ledelse over opposisjonsleder Raila Odinga. I formiddag skal Uhu Kenyatta, den sittende presidenten, ha fått rundt 54 prosent av de cirka 13 millioner stemmene som til nå er telt opp.

KENYA-VALGET * Tirsdag 8. august var det valg på ny president og nasjonalforsamling i Kenya. * Sittende president Uhuru Kenyatta fra partiet Jubilee og Raila Odinga fra Oransj demokratisk bevegelse (ODM), et av partiene i opposisjonsalliansen NASA, kjemper om presidentvervet. * Kenyatta- og Odinga-familiene har knivet om makten i Kenya siden uavhengigheten fra Storbritannia i 1963. * Med over 13 millioner stemmer telt opp, leder president Uhuru Kenyatta med 54,6 prosent. Utfordrer Raila Odinga har 44, 5 prosent, opplyser den nasjonale valgkommisjonen. * Om lag 1,3 millioner stemmer skiller de to kandidatene, idet stemmene fra rundt 90 prosent av de nesten 41.000 valglokalene er telt opp. * Odinga sier onsdag at han ikke aksepterer de foreløpige resultatene. (Kilder: BBC, IEBC, Wikipedia, CNN)

Opposisjonslederen, Raila Odinga, skal så langt ha fått 44 prosent oppslutning. Odinga har hele tiden hevdet at valget er rigget og at han hans parti, National Super Allianse, er blitt frarøvet stemmer i flere av valgdistriktene.

Odinga hevder hackere har infiltrert valgkommisjonens database og manipulert resultatene

Under valget i 2013 vant Kenyatta og ble valgt til president med knappest mulig margin, han fikk da 50,1 prosent av stemmene. Odinga gikk rettens vei for å få kjent valgresultatet ugyldige, men kom ingen vei med sine påstander om valgfusk.

Det er en utbredt frykt i Kenya om at det vil bryte ut voldsscener i etterkant av valget. For ti år siden ble 1200 mennesker drept og over 600.000 ble drevet på flukt i eget land, etter president- og parlamentsvalget i Kenya.