Politiet åpnet ild under valgprotest i Kenya, en drept

Frykten for at valget skal utarte seg til en voldsorgie, øker etter at minst en person er drept. Det er meldt om uro flere steder i Kenya. Politifolk åpnet ild mot folk som protesterte mot valgresultatet i et kjerneområde for opposisjonenKenya.

Regionspolitisjef Leonard Katana sier skytingen fant sted onsdag da demonstrantene støtte sammen med sikkerhetsstyrker i valgkretsen South Mugirango i fylket Kisii.

De foreløpige resultatene fra tirsdagens valg i Kenya viser at sittende president Uhuru Kenyatta har en solid ledelse over opposisjonsleder Raila Odinga. I formiddag skal Uhuru Kenyatta, den sittende presidenten, ha fått rundt 54 prosent av de cirka 13 millioner stemmene som til nå er telt opp.

Odinga henger etter



KENYA-VALGET * Tirsdag 8. august var det valg på ny president og nasjonalforsamling i Kenya. * Sittende president Uhuru Kenyatta fra partiet Jubilee og Raila Odinga fra Oransj demokratisk bevegelse (ODM), et av partiene i opposisjonsalliansen NASA, kjemper om presidentvervet. * Kenyatta- og Odinga-familiene har knivet om makten i Kenya siden uavhengigheten fra Storbritannia i 1963. * Med over 13 millioner stemmer telt opp, leder president Uhuru Kenyatta med 54,6 prosent. Utfordrer Raila Odinga har 44, 5 prosent, opplyser den nasjonale valgkommisjonen. * Om lag 1,3 millioner stemmer skiller de to kandidatene, idet stemmene fra rundt 90 prosent av de nesten 41.000 valglokalene er telt opp. * Odinga sier onsdag at han ikke aksepterer de foreløpige resultatene. (Kilder: BBC, IEBC, Wikipedia, CNN)

Opposisjonslederen, Raila Odinga, skal så langt ha fått 44 prosent oppslutning. Odinga har hele tiden hevdet at valget er rigget og at han hans parti, National Super Allianse, er blitt frarøvet stemmer i flere av valgdistriktene.

Odinga hevder hackere har infiltrert valgkommisjonens database og manipulert resultatene

Under valget i 2013 vant Kenyatta og ble valgt til president med knappest mulig margin, han fikk da 50,1 prosent av stemmene. Odinga gikk rettens vei for å få kjent valgresultatet ugyldig, men kom ingen vei med sine påstander om valgfusk.

Det er en utbredt frykt i Kenya om at det vil bryte ut voldsscener i etterkant av valget. For ti år siden ble 1200 mennesker drept og over 600.000 ble drevet på flukt i eget land, etter president- og parlamentsvalget i Kenya.

Med sine rundt 48 millioner innbyggere, store ressurser og strategiske beliggenhet, er Kenya regnet som det viktigste landet i Øst-Afrika.

Kenya har ikke lenger den største økonomien i regionen, landet er forbigått av Etiopia. Men med sin fortid som britisk koloni, landet ble uavhengig fra Storbritannia i 1963, har Kenya forblitt en stabil alliert av vestlige land.

KANDIDATENE: Kenyas president, Uhuru Kenyatta(t.v.) og opposisjonsleder, Raila Odinga, har kjempet en bitter valgkamp. Nå ser det ut til at Kenyatta vinner som han gjorde det i 2013, og at Odinga ikke kommer til å akseptere at han taper. Foto: AFP

Etniske konflikter



Stammekulturen er en vesentlig årsak til at Kenya tidvis oppleves som et politisk ustabilt land.

Da britene styrte landet ble kolonimaktens hovedanliggender, politisk og økonomisk, lagt til den midtre delen av landet. Regionen rundt det som i dag er hovedstaden Nairobi. Der står Kikuyu-stammen sterkt, det var politiske- og voldelige opprør fra kikuyuene som etter hvert førte til at Kenya kunne løsrive seg fra Storbritannia.

Kikuyuene dro fordel av kolonimakten herredømme, ved at det var denne stammen- og kulturen som fikk utdannelse og brukt i kultiveringen av jordbruket og i administrasjonen. Kikuyuene ble lært opp av britene, mens resten av Kenya og de andre stammene ble hengende etter.

Derfor har representanter fra Kikuyu-stammen i praksis vært de som har styrt Kenya etter at britene trakk seg ut for 44 år siden. Kikuyuene anså seg som overlegne de andre stammene.

Dagens president Uhuru Kenyatta(55), som nå ser ut til å få sin andre periode som landets leder, vokste opp i presidentpalasset. Faren, Jomo Kenyatta, ble president i 1963 og styrte Kenya helt fram til sin død i 1978.

Den omfattende korrupsjonen som i Kenya er trukket ut i det ekstreme, skjøt fart under landsfaderen Jomo Kenyatta. Sønnen Uhuru, som nå sitter ved makten er en vellykket foreretningsmann, det hevdes at han er Kenyas rikeste. I praksis betyr det at president Kenyatta har ekstra dype lommer og veldig gode kontakter. Nå er han landets øverste leder.

– Det finnes ikke er eneste politiker i Kenya som ikke er korrupt, fortale en norske diplomat VG.

– Vi er alle korrupte i dette landet. Ikke bare presidenten og det øverste skiktet i samfunnlivet, men også vi på grunnplanet, påsto en peanøttselger VG møtte under president- og parlamensvalget i mars 2013.

Obamas pappa



REAGERTE PÅ KORRUPSJON: Barack Obama, senior, prøvde å bekjempe korrupsjon i Kenyas statsadministrasjon, men kom til kort. USAs tidligere president, Barack Obama jr., fikk fortalt historien om sin fars skjebne fra den kenyanske Obama-familien. Foto: AP Foto:

Raila Odinga(72) er sønn av Kenyas første visepresident. Han kommer fra Luo-stammen. Samme stamme som tidligere amerikansk president, Barack Obamas far kommer fra. Obama senior, med sin amerikanske og vestlige utdannelse og bakgrunn, hadde ideer om hvordan man skulle på bukt med korrupsjonen i Kenya.

Han fikk betale prisen ved at han ble ignorert og skjøvet ut av de posisjonene akademikeren og luo`en, Barck Obama senior hadde i den kenyanske statsadministrasjonen.

En tragedie sønnen, Barack jr. har beskrevet i boken om sin første reise til Kenya og møtet med sin kenyanske familie.

Obama-familien kommer fra Luo-stammen. Stammens "høvding", Raila Odinga, og den tidligere amerikanske presidenten har møttes ved flere anledninger.

I provinshovedstaden, Kisumu, vest i Kenya, henger det store posters og portretter av Luoenes store sønn, Barack Hussein Obama jr. Det er mange guttebarn som i dag bære navnet Obama som for- og mellomnavn navn.