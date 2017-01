– Jeg setter en motorsag i datamaskinen

Han avskyr seg selv og beskriver skamfølelsen som helt forferdelig. Ingen i det børsnoterte selskapet hvor «Niklas» er mellomleder vet at han søker opp filmer som viser barn som blir voldtatt.

Av Lisa Röstlund og Joachim Kerpner (Aftonbladet), Mark Malmström og Jani Pirttisalo (Svenska Dagbladet)

– Jeg synes synd på barna, sier han.

Niklas er i 50-årene og arbeider som mellomleder i et internasjonalt, børsnotert selskap. Brukernavnet hans er et av de 72 svenske navnene som er blitt avdekket av de to svenske avisene Aftonbladet og Svenska Dagbladet. Ved å få tilgang til VGs datamateriale fra vår avsløring «Nedlasterne» har de to avisene gjennomført Sveriges største gransking av nedlasting av seksuelle overgrep mot barn.

Den kvelden vi får tak i ham per telefon, krever han å få vite hvorfor vi vil møte ham. Vi forklarer at vi må møtes for å fortelle hvorfor.

VILLE IKKE MØTE: – Jeg skammer meg forferdelig mye, men man tenker ikke så mye over skammen når man befinner seg i selve situasjonen, sa den svenske lederen da han gikk med på å møte journalistene fra de to svenske avisene. Foto: Aftonbladet/SvD

– Dere får ta det via presseavdelingen, sier Niklas.

For å unngå at hans arbeidsgiver får vite om avsløringen, får han vite at det handler om nedlasting av filmer som viser grove overgrep mot barn.

– Jeg vil ikke møtes, sier Niklas, flere ganger.

Til slutt velger han likevel å gå med på å møtes, om enn motvillig: «Vi kan møtes, men jeg vil ikke at det skal bli problemer», skriver han i en kort SMS.

De svenske nedlasterne i tall:

«Användarna»

7328 nedlastinger med koblinger til Sverige er analysert

412 svenske IP-adresser er kartlagt

72 svenske menn er identifisert

33 personer har blitt konfrontert – ved møte eller samtale

20 har erkjent sine forbrytelser

13 nekter, hvorav 12 sier at deres e-post eller datamaskin er blitt benyttet uten deres vitende

3 er dømt for barnepornografi

1 av dem sitter i fengsel, dømt for grove voldtekter

2 hevder at nedlastinger av filmer har hendt ved feiltagelse, til tross for at det i det ene tilfellet handler om hundretalls nedlastede filer

3 forklarer nedlastingene med at de befant seg i en dårlig periode i livet

1 forteller at han tidligere har forsøkt å ta sitt eget liv

1 beskriver at han har vurdert selvmord

Skylder på jobbstress



Det er en kjølig ettermiddag, et tynt lag med snø dekker bakken i den store parken, som er vår møteplass. Et stykke unna går en gruppe førskolebarn forbi. Barna leker og ler i snøen. En førskolelærer samler barna, hvorpå de på rekke og rad går videre i solen.

Niklas har på seg en svart jakke og blå dongeribukse. Han har trukket hetten over hodet og puttet hendene i jakkelommene. Etter bare noen minutter innrømmer han at han har lastet ned filmer som inneholder seksuelle overgrep mot barn.

Han har vanskeligheter med å finne ord for å beskrive sin atferd, og gjentar flere ganger at han mener det han gjør er feil. Han kommer også stadig tilbake til at atferden er et resultat av jobbstress.

– Jeg synes at dette er for jævlig. Men jeg gjør jo ingenting selv, sier Niklas.

– Hva mener du med at du ikke gjør noe selv?

– Jeg gjør jo ingenting mot noen.

– Men det handler jo om barn, det du gjør er jo en forbrytelse?

– Ja, jeg vet. Jeg forstår ikke det der, jeg heller. Jeg innser at det er feil. Jeg kan ikke forklare det, det må du respektere.

– Dette er jo snakk om filmer med seksuelle overgrep mot barn?

– Ja, jeg vet. Det er jævlig vanskelig å snakke om, sier Niklas.

Lyver om nedlasting



Aftonbladet og SvDs granskning har vist at Niklas har lastet ned minst et titalls ulike filmer. Ved hjelp av søk på «darknet», den delen av nettet som kun er tilgjengelig med spesiell programvare, og som ikke er søkbar via vanlige søkemotorer, finner vi beskrivelser av hva filmene inneholder. Flere av filmene han har lastet ned, viser grove overgrep mot en 12 år gammel jente fra Øst-Europa.

Niklas tar av seg hetten.

– Jeg synes synd på barna, du må forstå at det er vanskelig. Og det er meget vanskelig å diskutere dette. Jeg skammer meg forferdelig mye, men man tenker ikke så mye over skammen når man befinner seg i selve situasjonen.

Når vi spør Niklas om hvor lenge han har holdt på med å laste ned overgrepsmateriale, sier han «ett års tid». Men i filloggen vi har funnet under granskningen ser vi at han har lastet ned helt siden 2014.

– Det har gått litt opp og ned de gangene jeg har endt opp med å gjøre dette, det er et eller annet som forårsaker at man gjør det der og da. Man er ikke stolt av seg selv.

Niklas sier at han vet at filmene aldri forsvinner fra nettet, og at hans nedlastinger bidrar til at materialet forblir tilgjengelig. Han forklarer at han må «forsøke å gjøre noe med det» og søke hjelp.

Ønsker hjelp



– På en eller annen måte må jeg ta tak i dette her. Jeg har fundert en del, og nå ser jeg at dette er noe svineri. Hjernen er i ferd med å rette seg opp. Jeg håper at du forstår at dette er en oppvekker for meg, at det virkelig er det, en sjanse til å forbedre meg.

Niklas påstår at han tenker å kvitte seg med datamaskinen.

– Jeg får kaste den ut i snøen. Jeg kan jo sage den i stykker med en motorsag.

Psykolog Börje Svensson har behandlet barn som er blitt utsatt for seksuelle overgrep, og menn som har begått seksualforbrytelser mot barn og lastet ned overgrepsmateriale gjennom flere år.

– Jeg er ikke overrasket over at Niklas går med på å møtes og fortelle om sine handlinger. Han er redd, og om han ikke møter dere, så tenker han at dere vil politianmelde ham. Han kryper til korset, han vil ha kontrollen og vise seg som en «good guy». Det finnes en mulighet for at konfrontasjonen med Niklas kan lede til en forbedring. Dersom tidspunktet er riktig, så kan det være et dytt i riktig retning, noen ganger har man flaks og det kan være slik at dere har dukket opp på rett tidspunkt.

Fotnote: Niklas heter egentlig noe annet. Filene som nevnes i granskningen, heter egentlig noe annet. For å få mennene til å fortelle, garanterte de svenske journalistene anonymitet og kildebeskyttelse. Samtlige av de konfronterte er blitt informert om at de kan søke hjelp.