Horne i USA-møter for å diskutere nettovergrep

NEW YORK (VG) Barneminister Solveig Horne (Frp) møtte denne uken amerikansk politi og påtalemyndighet for å høste deres erfaringer i arbeidet mot nettovergrep mot barn.

– Dette er så aktuelt, så det er viktig for oss å møte andre som jobber med dette viktige temaet for å se om det er ting vi kan lære, sier Solveig Horne til VG.

Barne- og likestillingsministeren er denne uken i New York i forbindelse med FNs toppmøte om ungdom, og har også ryddet plass til møter hos New York-politiet (NYPD) og statsadvokatembetet.

VG har i en rekke saker den siste tiden satt fokus på overgrep mot barn og overgrepsmateriale som deles på internett. I november rullet politiet opp et omfattende pedofili-nettverk på «det mørke nettet» – en aksjon som fikk navnet «Dark Room».

Samarbeid

Mandag var Horne i møte med avdelingen i New York-politiet som jobber med nettopp å avdekke overgrep mot barn på internett. VG møtte barne- og likestillingsministeren utenfor politiets hovedkvarter etter møtet.

– Jeg tror det viktigste vi kan lære herfra er viktigheten av å samarbeide. De har mye av de samme utfordringene som vi har i Norge. Jeg spurte om de håndterer det på andre måter enn oss, og det gjør de ikke, så da er vi på rett spor i Norge.

Regjeringen la i høst frem en opptrappingsplan mot vold og overgrep, særlig mot barn. Det er Horne som koordinerer regjeringens arbeid med dette.

Tirsdag møter barne- og likestillingsministeren statsadvokatembetet for å høre hvordan de jobber med disse sakene.

– Dette er et område hvor vi ser en økning av saker og det er ting som må gjøres for å forebygge. Det er det vi må begynne å snakke om: Hva som kjennetegner disse personene og hva man kan gjøre for å komme inn før det går så langt at de begynner med overgrep, sier Horne.

– Ingen grenser

Hun bruker VGs sak om en 65 år gammel nordmann som bestilte direktesendte overgrep mot barn på Filippinene.

– Det er ingen grenser lenger, og da er det viktig at vi alltid ligger et steg foran og klarer å forhindre. Når vi ikke klarer det må vi sørge for at politiet har nok ressurser til å etterforske, sier Horne og legger til:

– Samarbeid mellom land er nesten alfa og omega, for internett har ingen grenser og da må vi kunne utveksle informasjon. Jeg er veldig glad for at Norge har et tett og godt samarbeid både med Europol og Interpol. I Dark Room-saken hadde vi jo et samarbeid med FBI. Det er på den måten vi skal få tatt dem, det klarer vi ikke hvis vi ikke samarbeider.

