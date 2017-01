Dronning Silvia om nedlasterne: «Jeg blir forferdet og lei meg»

Den siste uken har Sverige blitt rystet av avsløringen av hvor mange svensker som laster ned overgrepsmateriale på nett. Nå forteller dronning Silvia hvordan dette har berørt henne.

Av Lisa Röstlund og Joachim Kerpner (Aftonbladet), Mark Malmström og Jani Pirttisalo (Svenska Dagbladet)

I samarbeid med VG har de to svenske avisene Aftonbladet og Svenska Dagbladet den siste uken avslørt svenske menn som laster ned overgrepsbilder av barn.

Avsløringen har fått justisministeren og alle partier på Riksdagen til å ville endre loven.

– Forferdet

Til og med dronningen av Sverige går nå ut og reagerer.

– Jeg blir forferdet. Selv om jeg har engasjert meg i barns rettigheter i mange år, og kjenner til at det finnes grove overgrep, blir jeg gang på gang både opprørt og lei meg når jeg leser og hører om disse grufulle lovbruddene som utøves mot barn, sier hun til de to svenske avisene.

Når det gjelder nedlasting av overgrepsmateriale er Sveriges lover ganske annerledes enn de norske. De norske lovene regner nedlastingen som en forbrytelse mot barnet som er avbildet. De svenske lovene regner det som et brudd på samfunnsordenen. Dermed blir straffene langt lavere, og langt færre dømmes enn i Norge.

– Vi må alle gjøre mer for å beskytte barn. Jeg håper at de som kan gjøre mest – politi, internettleverandører, beslutningstagere, media, politikere – kan gå sammen for med enda mer kraft bekjempe seksuelle overgrep mot barn, sier den svenske dronningen.

Ønsker ny verdenskongress

Dette er ikke første gang dronningen har engasjert seg for en strengere lov. Allerede på 1990-tallet var hun blant dem som mente at nedlasting av overgrepsbilder burde forbys. Det gjorde henne til en pioner i grannelandet.

– Det var en selvfølgelighet for meg da jeg fikk se og høre hvor galt barn hadde det. På 1990-tallet var ikke dette noe som ble snakket om. Men jusprofessor Madeleine Leijonhufvud var den første som påpekte at besittelse av barnepornografi, som på den tiden var lov, ikke var annet enn dokumenterte overgrep mot barn og derfor burde kriminaliseres, sier dronning Silvia.

Hun foreslår at Sveriges regjering burde ta initiativ til en fjerde verdenskongress mot kommersiell utnyttelse av barn. Sverige var i 1996 initiativtager til den første verdenskongressen.

Hun er også tydelig på at overgripere og nedlastere må få den hjelp de trenger.

– Dette er et globalt fenomen. Antall gjerningsmenn er fryktelig høyt. Det viser hvor viktig det er å arbeide forebyggende, for eksempel med hjelp til dem som er i risiko for å selv begå overgrep, sier hun.