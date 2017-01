Dømt overgriper: – Internett inspirerte meg til å filme voldtektene

Svensk barnehageansatt voldtok barn – og filmet det.

Av Lisa Röstlund og Joachim Kerpner (Aftonbladet), Mark Malmström og Jani Pirttisalo (Svenska Dagbladet)

«Robert» sitter i et høyrisikofengsel i Sverige. Han pleide blant annet å jobbe med småbarn i barnehager. På datamaskinen hans fant politiet flere filmer – hvor han selv voldtar barn.

En omfattende gransking utført av Aftonbladet og Svenska Dagbladet, i samarbeid med VG, har avslørt at «Robert» lastet ned grovt overgrepsmateriale kun få dager før han ble pågrepet.

Alt fremgår av dommen: Gjennom beskrivelser av flere tilfeller, forteller Robert hvordan han under bleieskift fotograferte de nakne småbarna med mobiltelefonen sin.

Inspirasjonen hentet han på Internett. Under rettssaken vedgikk Robert at grensen mellom fantasiene han hadde foran datamaskinen og den virkelige verden ble visket ut.

Da han ble pågrepet, hadde han rukket å fotografere over tyve barn mellom ett og tre år. Flere av barna ble utsatt for voldtekt. Rettssaken fikk stor oppmerksomhet i Sverige.

Innebærer livsfare



Robert er en av de 72 mennene Aftonbladet og SvDs gransking har avslørt. Få dager før politiet banker på døren hans, viser informasjon som VG har delt med de to avisene, at Robert laster ned 13 filer som viser grove overgrep mot barn. Det er langt fra første gangen han laster ned, men denne gangen oppdager vi ham. Med noen enkle metoder kan vi spore e-postadressen til en blogg. To klikk senere finner vi navnet hans.

Slik begynte avsløringene i 2015: Les «Nedlasterne»

Vi kontakter Robert i fengselet. Da vi får tak i ham, sier han at han lastet ned bilder og filmer som viser overgrep mot barn gjennom mange år. Også lenge før han selv begikk overgrep.

– På internett fantes det store mengder materiale som næret fantasiene, sier han.

I fengselet kjenner ingen til bakgrunnen hans. Hverdagen i fengselet er tøff for dømte pedofile, også i Norge. Dersom han avsløres, kan det innebære livsfare, tror han.

– Tunge kriminelle kan spore opp, identifisere og mishandle de som er blitt dømt for lovbrudd mot barn. Jeg holder en lav profil, og tør ikke risikere eksponering.

Før Robert ble pågrepet var han en verdsatt medarbeider i en barnehage i et lokalsamfunn i Sverige. Politiet sporet ham opp for sent. Ikke før han hadde forgrepet seg på et barn i talefør alder, slo voksne alarm. Da politiet besøkte ham, innrømmet han alt. Han fortalte om sine datamaskiner og eksterne harddisker hvor bilder og filmer av hans egne overgrep var lagret.

Nedlastingen bidro til overgrepene



Han fortalte om hjemmesidene han pleide å besøke, og om hvordan hans fantasiverden gradvis erstattet virkeligheten.

«Tingretten har forstått ham slik at han har hevdet at hans handlinger i barnehagene skal ses i et sådant perspektiv at han har følt behov for å komplettere det nedlastede materialet med ytterligere dokumentasjon, for å kunne leve ut sine seksuelle fantasier», står det i domsavsigelsen.

I tiltalepunktet som dreier seg om en voldtekt av en ett år gammel jente, fremgår det at «Robert har nevnt at filmmaterialet han har lastet ned fra Internett nok har bidratt til at hendelsen har funnet sted».

Granskingen vår viser at det er mulig å identifisere mennene som laster ned materiale med grove overgrep. Politiet gjør det hver dag. Robert lastet ned materiale i flere år.

De svenske nedlasterne i tall:

«Användarna»

* 7328 nedlastinger med koblinger til Sverige er analysert. * 412 svenske IP-adresser er kartlagt. * 72 svenske menn er identifisert. * 33 personer har blitt konfrontert – ved møte eller samtale. * 20 har erkjent sine forbrytelser. * 13 nekter, hvorav 12 sier at deres e-post eller datamaskin er blitt benyttet uten deres vitende. * 3 er dømt for barnepornografi. * 1 av dem sitter i fengsel, dømt for grove voldtekter. * 2 hevder at nedlastinger av filmer har hendt ved feiltagelse, til tross for at det i det ene tilfellet handler om hundretalls nedlastede filer. * 3 forklarer nedlastingene med at de befant seg i en dårlig periode i livet. * 1 forteller at han tidligere har forsøkt å ta sitt eget liv. * 1 beskriver at han har vurdert selvmord.

– Det er ubeskrivelig sørgelig at det skulle forferdelige forbrytelser og fengselsstraff til før jeg turte å be om hjelp, sier han.

Robert var samarbeidsvillig under rettssaken. Flere ganger hjalp han etterforskerne og innrømmet lovbrudd som politiet hverken kjente til eller kunne bevise. Robert sier at innrømmelsen var en enorm lettelse, og at han så frem til å få hjelp i fengselet.

Fikk ikke behandling



Men det ble ikke helt slik han hadde forestilt seg.

– Pedofile med lange straffer tilbys bare sporadisk hjelp her. Det er et utrygt miljø. Da jeg forsto at det var flere måneders ventetid for å møte psykolog, bestemte jeg meg for å ta mitt eget liv.

Robert gjorde et mislykket selvmordsforsøk den første tiden i fengselet. Da ble han sendt til psykiatrisk sykehus. To uker senere var han tilbake i fengselet. Først da fikk han snakke med en psykolog.

– Men bare om mine selvmordstanker. Vi snakker ikke lovbruddene.

I fengselet sitter to typer pedofile, mener Robert. Det er de som aldri innrømmer sine lovbrudd, og som alltid finner unnvikende forklaringer.

– Jeg har truffet mange slike her inne.

De andre gruppen innrømmer sine lovbrudd og skammer seg over dem. De angrer, har psykiske problemer og lav impulskontroll. Robert faller innunder den sistnevnte kategorien, sier han, og påpeker at han lider av ADHD.

– Det jeg hadde trengt var kontakt med psykolog og terapi. Men jeg turte ikke snakke om det.

Ringte aldri hjelpetelefon



Han sier at han har tenkt på overgrep mot barn helt siden 1993. Men han turte aldri å oppsøke hjelp. Da han surfet på overgrepssider, støtte han flere ganger på politiets «stoppside». På den står det et telefonnummer man kan ringe for å få hjelp. Men en eventuell telefonsamtale virket skummelt, sier Robert.

– Du ser politiemblemet og tenker «jeg vil ikke sitte i fengsel».

Les også: Norge eneste i Norden uten hjelpelinje

Robert har mange år igjen av soningen. Dersom Aftonbladet og Svenska Dagbladet hadde gjennomført granskingen for noen år siden, ville han antagelig blitt funnet før politiet gjorde det. Det er umulig å vite hvor mange i vårt kildemateriale som begår egne overgrep. Av dem som er identifisert, er tre personer allerede blitt dømt. Sannsynligheten for at det finnes flere som Robert, er høy.

– Jeg ødela livene til tyve familier, alle var kollegaer og foreldre i mitt lokalsamfunn. Jeg ødela også livene til min familie. Jeg har ingen venner igjen. Jeg kommer til å få det veldig vanskelig med å finne et sted å bo. Alt på grunn av tanker i hodet, som jeg aldri ønsket å ha der.

Psykologen kommenterer:

Börje Svensson har behandlet barn som er blitt utsatt for seksuelle overgrep, og menn som har begått seksualforbrytelser mot barn og lastet ned overgrepsmateriale gjennom flere år. Han har arbeidet med saken om Robert.

– Det er som en alkoholiker som vil jobbe på Vinmonopolet. Det finnes krefter i oss all som trekker i ulike retninger. I dette tilfellet har den ene siden vunnet over den andre. Han har kjent at dette er feil, men samtidig blitt sugd inn i det. Han blir så lykkelig av å være nær barn, og av å finne muligheter til å begå overgrep, at han helt enkelt ikke klarer å kontrollere seg selv. Han vil ha en slutt på denne atferden, tror jeg. I det minste mens han sitter fengslet. Men man vet ikke hvor sterke disse destruktive kreftene er når han blir løslatt. Det at han legger kortene på bordet, gir bedre forutsetninger for å hjelpe ham. Han kan finne redskaper for å stoppe seg selv, og finne strategier som gjør at han unnviker nær kontakt med barn. Det er nok bra for ham at han sitter fengslet, sier psykologen.

Fotnote: Robert heter egentlig noe annet. Visse detaljer i teksten er blitt endret for å forhindre identifisering. For å få mennene til å fortelle, garanterte de svenske journalistene anonymitet og kildebeskyttelse. Samtlige av de konfronterte er blitt informert om at de kan søke hjelp.