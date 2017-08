Julian Cadman (7) en av ofrene for Barcelona-terroren

Syv år gamle Julian Cadman har vært savnet siden terrorangrepet i Barcelona onsdag.

Nå bekrefter katalansk politi at britisk-australske Julian Cadman er et av ofrene for terroren som rammet paradegaten La Rambla i Barcelona onsdag, det melder nyhetsbyraet Press Association.

Katalansk politi skriver også på sin twitterkonto at et av ofrene som er identifisert har et dobbelt statsborgerskap, fra Storbritannia og Australia.

Spanske medier meldte lørdag at Julian var funnet, men senere samme dag tilbakeviste katalansk politi opplysningene.

Julian ble født i Storbritannia, men flyttet til Australia med sin mor og far for tre år siden. Han var i Barcelona sammen med sin mor for å delta i et bryllup, ifølge The Washington Post.

MINNES OFRENE: Folk tenner lys og legger ned blomster på La Rambla søndag etter terrorangrepet som drepte 14 og såret 120 personer i Barcelona onsdag. Foto: Manu Fernandez , AP

Ifølge The Sydney Morning Harald reiste Julians far, Andrew Cadman, fra Australia til Barcelona lørdag, og skal ha dratt rett til det rettsmedisinske instituttet der alle ofrene etter terrorangrepet på La Rambla blir identifisert.

Julians far skal ha vært på rettsmedisinsk i litt over en time før han reiste videre for å besøke Julians mor som er innlagt på sykehus med lettere skader.

Australias utenriksdepartement publiserte søndag på sin twitterkonto en offisiell uttallelse fra Jualians familie hvor de skriver at:

«Julian var et høyt elsket medlem av vår familie. Mens han opplevde Barcelona sammen med sin mor ble Julian tatt fra oss. Han var så energisk, morsom og frekk, og ga oss alltid et smil om munnen. Vi har vært så heldige som har fått ha han i våre liv, og vi vil huske hans smil og holde hans minne tett til våre hjerter», heter det i uttalelsen.

Familien skriver videre at de er svært takknemmelig for alle som har hjulpet dem med letingen etter syvåringen, og at deres hjelpsomhet var «helt utrolig» i en vanskelig tid.

I uttalelsen heter det også at familien vet at de ikke er de eneste som er berørt av hendelsene og at deres tanker og bønner går til alle som er berørt.