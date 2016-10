Ecuador bekrefter å stå bak Assanges nettkutt etter Clinton-lekkasjene

Ecuador bekrefter at WikiLeaks-leder Julian Assanges internettforbindelse på landets ambassade i London er «midlertidig begrenset».

WikiLeaks har hevdet at Ecuador kuttet nettforbindelsen til nettstedets leder Julian Assange lørdag, og det er nå bekreftet, melder nyhetsbyrået AP.

Ecuadors utenriksdepartement sier det står fast ved beslutningen om å tilby Assange asyl, men sier landet ikke blander seg inn i andre lands valg.

Regjeringen til president Rafael Correa sier den har handlet på egen hånd og ikke etter press fra utlandet. USA har avvist påstander om at landet har bedt Ecuador kutte internettforbindelsen til Assange.

I uttalelsen fra departementet blir det ikke sagt noe om hvor omfattende begrensningene på Assanges nettilgang er, annet enn at de ikke vil påvirke WikiLeaks' evne til å drive journalistisk virksomhet.

WikiLeaks har de siste ukene har offentliggjort en rekke eposter hackere har stjålet fra e-postkontoen til Hillary Clintons valgkampsjef John Podesta. Tre taler Clinton fikk betalt for å holde for Goldman Sachs, ble utgitt av WikiLeaks lørdag, etterfulgt av flere dokumenter mandag.

Assange har siden 2012 søkt tilflukt på den Ecuadorianske ambassaden i London for å unngå å bli utlevert til Sverige. Der er han anklaget for seksuelle overgrep og voldtekt av to kvinner. Det har han vært etterlyst for siden 2010.

I september bestemte svensk lagmannsrett at de skulle opprettholde arrestordren mot Assange. I august ble det klart at svensk politi kunne få avhøre Assange inne i ambassaden i London.

Wikileaks er et nettsted som er opprettet for å beskytte kilder som ønsker å lekke omstridte dokumenter, uten selv å bli kjent. Tidligere i oktober lekket de det som skal være teksten til en rekke taler Hillary Clinton har holdt til USAs finans elite.