Julian (7) funnet på sykehuset

Syv år gamle Julian Cadman forsvant i folkemengden under angrepet i Barcelona. Nå er han funnet på sykehuset.

Syv år gamle Julian Cadman fra Australia har vært savnet siden torsdag, da han forsvant under angrepet på La Rambla. Nå er han funnet på sykehuset, melder den spanske avisen El Pais.



Funnet på sykehuset



«Mitt barnebarn, Julian Alessandro Cadman er savnet. Vær så snill og del dette,» skrev bestefaren Tony Cadman på Facebook fredag.

Nå bekrefter katalansk politi at syvåringen er skadet i angrepene og befinner seg på sykehus, skadeomfanget er foreløpig ukjent skriver El Mundo.

Forsvant i kaoset



Julian var på tur med moren til Barcelona for å feire et bryllup, men da de gikk nedover handlegaten La Rambla skal han ha kommet bort fra moren i kaoset som utspilte seg under angrepet torsdag ettermiddag.

Hans mor Yom Cadman blir behandlet på sykehus for skadene etter angrepet.

Familien har siden torsdag delt bilder av gutten i sosiale medier og oppfordret til hjelp for å finne ham. Faren Andrew Cadman dro til Barcelona for å lete etter sønnen, skriver ABC News.

Ifølge El País sier politiet at de hele tiden har vært klar over hvor Julian har vært, og at far har blitt informert fra start. Politiet vil imidlertid ikke gi ut mer informasjon om syvåringen ettersom han er mindreårig, opplyser de.

