Julebukken i Gävle brant ned - igjen

Heller ikke i år fikk halmbukken stå i fred.

Det storslåtte 50-årsjubileet i den svenske byen Gävle var knapt over før hovedattraksjonen var historie.

Svidde planker er alt som står igjen etter at den 13 meter høye bukken sto i full fyr ved 23-tiden søndag kveld.

Politiet mener brannen er påsatt, og mistenker at noen kastet en brannbombe, skriver Aftonbladet.

– Vi søker aktivt etter en gjerningsperson og snakker med vitner på stedet, sier operasjonsleder Matilda Isaksson i region Mitt.

Like etter brannen ble en mørkledd person sett løpende fra stedet etter å ha tatt noe ut av en plastpose. Politiet bekrefter overfor Aftonbladet at observasjonen er «interessant for etterforskningen», men det er uklart om dette er personen politiet mener har kastet brannbomben.

Brannen føyer seg inn en dyster tradisjon.

Av de 49 gangene bukken er blitt satt opp, har den bare klart seg helskinnet gjennom julehøytiden 15 ganger.

FEIRET 50 ÅR: Siden 1966 har den såkalte Gävle-bukken prydet den svenske byen. Foto: Pernilla Wahlman/tt , NTB scanpix

– Det kommer til å være en stor, stor sorg for Gävle-innbyggerne, for Gävlebukken og for alle fans i hele verden. Det føles kjempekjipt. Jeg har knapt hatt tid til å fordøye det, sier Maria Wallberg, talsperson for Gävlebukken.

I år hadde arrangørene jobbet hardt med sikkerheten og hadde utrustet bukken med kameraovervåking, som skulle oppdage trusler mot bukken og slå alarm.

Gjerningspersonen klarte imidlertid å lure systemet.

– Kameraene oppdager kun bevegelser innenfor alarmsonen, innenfor gjerdet. Her har det stått en person utenfor og kastet en brannbombe, sier Wallberg.

I fjor klarte den seg uvanlig lenge, men ble til slutt slukt av flammene etter at en beruset mann satte fyr på den like over julehelgen.

De gangene den ikke har blitt tent på, har noen vandalisert den på annet vis.

Julebukken, som er laget av halm og veier 3,6 tonn, har også blitt kjørt i stykker av en rånerbil. En gang tente også en amerikansk statsborger, som var på besøk i Gävle, på julebukken.

2013: Julebukken ble tent på igjen

Ved hornene har den en høyde på 13 meter og er syv meter lang. Gävlebukken har en egen Twitter-konto med over 9000 følgere.

Kilde: VG/NTB