Nissekledd raner lurte kunder og ansatte

Julenissen delte ut godteri og ønsket både kunder og ansatte en god jul. Så ranet han banken.

Den spesielle hendelsen fant sted i Memphis i USA onsdag.

Hendelsen fremstår fortsatt som et julemysterium, og gjerningsmannen er på frifot. Ifølge politiet er det snakk om en mann på rundt 175 cm iført julenissemaske og rød genser.

Ingen reinsdyr med slede



Forutenom selve julegleden ble ingen skadet i angrepet. Det påpeker Huffington Post.

Politiet i Memphis har omtalt den spesielle hendelsen og frigitt overvåkningsvideo på Facebook. De beskriver hendelsesforløpet slik:

– Mannen delte ut godteristenger til flere ansatte og kunder og ønsket dem en god jul. Så gikk han bort til kassen og viste frem en lapp hvor han krevde penger fra kassen. Etter å ha fått pengene forlot den mistenkte banken til fots.

Lavmål



Det er uvisst hvor mye penger raneren fikk med seg.

– Det er ganske lavmål, sa kunde Angelo Becton til Huffington Post etter ranet, og la til at oppførselen er et dårlig eksempel for barna.

