Sjåførens enke trodde hun skulle få et hus da French ankom Norge

Det er full strid om Bibiche Olendjekes rett til et hus i Kongo nå som Joshua French har returnert til Norge.

Bibiche Olendjeke hadde en seks måneder gammel datter da mannen hennes, sjåføren Abedi Kasongo, ble drept i 2009. Nordmennene Tjostolv Moland og Joshua French ble pågrepet, mistenkt for drapet. Moland ble dømt for selve drapet, og French for medvirkning. Begge ble dømt til døden.

17. mai i år, nesten åtte år senere, kom French hjem til Norge gjennom en avtale om utlevering av humanitære hensyn.

Dette øyeblikket har også enken ventet på, fordi hun mente hun da skulle få et hus som en del av erstatningen etter drapet på mannen.

– Antallet år som French tilbrakte i fengsel i Kongo kan ikke sammenlignes med dødsfallet til min mann. Men for meg handler ikke dette bare om at han skal tilbringe mer tid i fengsel, men om husene. Når French var i fengsel, utsatte det at avtalen kunne komme i boks, sier Olendjeke til VG.

Trakk seg ut av avtalen



Etter rettssaken i 2010 inngikk Rune Edvardsen og Dina-stiftelsen en privat erstatningsavtale med enken på vegne av Moland og French. Avtalen var at enken og datteren skulle få et hus, mens den andre delen av sjåførens familie skulle få et annet hus.

På telefonen fra Kinshasa sier enken at hun forsto det slik at hun skulle få husene så snart French var hjemme i Norge. Da hun onsdag fikk en telefon om at French var løslatt, kunne hun ikke tro det.

– Jeg er glad for at French er i Norge. At jeg blir fornøyd er avhengig av at avtalen går i boks. Når det går i boks, vil jeg være lykkelig, sier Olendjeke til VG.

Men hun venter trolig forgjeves på en telefon om at husene vil overføres til henne.

Rune Edvardsen sier nemlig at avtalen ble trukket tilbake allerede i 2013.

– Dette er en del av en pågående sak i rettssystemet i Kongo, forteller Edvardsen til VG.

ETTERLATTE: Bibiche Olendjeke sa til VG i januar i fjor at hun mener French har lidd nok og at hun håpet at han fikk reise hjem. Her med datteren Ruth Kassongo. Foto: Helge Mikalsen , VG

Edvardsen ønsker ikke å gå inn på nærmere detaljer rundt denne avtalen nå. Ifølge Edvardsen la Dina-stiftelsen ut et forskudd for eiendommene mot at det ble stilt et gjeldsbrev til familiene tilsvarende verdien på husene.

– Jeg er overrasket og veldig skuffet

Edvardsen legger til at Dina-stiftelsen bidro på eget initiativ med månedlige underholdsbidrag til enken på 200 dollar frem til 2015, som enken overfor VG bekrefter å ha mottatt. Enken skulle også få et pengebeløp som hjelp til å starte egen forretningsvirksomhet.

Men at husene ikke lenger skulle overføres til henne, sier Bibiche Olendjeke at er ny informasjon for henne.

– Jeg er overrasket og veldig skuffet. Vi signerte en avtale om at da Moland og French kom tilbake til Norge, skulle jeg få huset, sier hun gråtkvalt på telefon fra Kongo.

Olendjeke opplyser at det nettopp har vært en rettssak om husene. Enken var selv ikke til stede i retten, men har via sin advokat forstått det slik at rettssaken som var ferdig i mars ikke gjorde avtalen ugyldig.

– Har ikke noe med French å gjøre



Advokat Hans Marius Graasvold representerer Joshua French.

– Saken om disse husene er en sak mellom henne, hennes advokater og Edvardsen, det har ikke lenger noe med French å gjøre, sier Graasvold til VG.

Han bekrefter at French og Moland trakk seg ut av avtalen om de to husene. French har i ettertid utbetalt en kompensasjon til enken.

– Dette er en relativt kompleks sak. Det jeg vil si om det nå, er at enken har fått utbetalt en kompensasjon fra French sin familie, helt uavhengig av det som har med disse husene å gjøre. Disse husene har det vært, og er, etter det jeg vet, flere rettsprosesser rundt, påpeker Graasvold.

– Det har vært en av flere forutsetninger for å få til en løsning, og French har aldri erkjent skyld for dette. Så det innebærer ikke en erkjennelse om ansvar, men det har vært et ønske om å behandle henne med respekt og sørge for at hun kommer greit ut av dette. Hun har vært gjennom mye hun også, sier Graasvold til VG.

Han vil ikke gå nærmere inn på hvor stor kompensasjon familien til French faktisk ga enken, men VG skriver i dag om hvordan denne overføringen ble en brikke i å få French hjem til Norge. Men enken har altså også ment at hun skal få huset av Dina-stiftelsen.

