NRK: – Joshua French slippes fri i år

Kongos justisminister Alexis Thambwe Mwamba opplyser til NRK at Joshua French kommer til å bli benådet og at han blir en fri mann i løpet av 2017.

– Joshua French kommer til å bli satt fri, sier Mwamba til NRK.

Kari Hilde French, Joshuas mor, sier til VG at hun ikke har fått noen opplysninger om en eventuell benådning.

Samtidig skriver NRK at French blir benådet av hensyn til moren. Det skal ikke være snakk om soningsoverføring til Norge.



Frenchs advokat: – Ikke meg bekjent

Joshua Frenchs advokat, Hans Marius Graasvold, sier til VG at han ikke var kjent med klientens angivelige benådning før nyheten kom.

– Vi har jobbet lenge med en avtale som kan innebære benådning eller soningsoverføring, og at det plutselig kan ha skjedd noe som tilsier at nå er dette klart, er ikke meg bekjent, sier han.

Les også: Kari Hilde French frykter for sønnens liv

Han understreker at de har vært flere runder med flere nivåer av Kongos politiske ledelse, og flere ganger trodd at det kunne nærme seg en løsning.

– Det har likevel vist seg gang på gang å ikke holde stikk. Han er ikke hjemme før han er hjemme, sier Graasvold.

Forhandlet i stillhet

Utenriksdepartementet ønsker ikke å kommentere NRKs opplysninger på nåværende tidspunkt.

Ifølge justisministeren kan det ta alt fra en uke til noen måneder før French løslates, skriver NRK.

20. februar skrev VG at det i stillhet har blitt forhandlet frem en avtale som innebærer at dødsdømte French overføres til Norge. Utenriksminister Børge Brende bekreftet at det har vært fremgang i saken det siste året.

Sjåførens enke til VG: – French må få reise hjem

Saken fortsetter under VGTV-videoen.

De norske forhandlerne har jobbet langs to hovedspor: En benådning fra president Joseph Kabila, eller en soningsoverføring.

I april i fjor opplyste utenriksminister Børge Brende at spørsmålet om benådning var til vurdering i Kongo. Etter det VG forstår, skal flere sentrale personer i det kongolesiske maktapparatet den seneste tiden ha vært positive til en slik løsning, men frem til nå har president Kabila ikke ønsket å undertegne en benådning.

Forverret helsetilstand

I forrige uke sa Kari Hilde French til VG at sønnens helsetilstand har forverret seg dramatisk den seneste tiden.

– Situasjonen har vært veldig alvorlig flere ganger tidligere. Nå er den alvorlig igjen. Jeg opplever at det haster å få Joshua ut.

Selv orket hun ikke å håpe på en snarlig løsning da, fortalte hun den gang.

– Vi har trodd flere ganger at det var i ferd med å løse seg. Skuffelsen når det likevel ikke skjer er først og fremst forferdelig for Joshua, men også en enorm nedtur for familien. Derfor orker jeg ikke å håpe. Det blir for slitsomt.

Les også: Norge med milliardsatsing i Kongo

French, som snart har sonet åtte år i kongolesisk fengsel, er dømt til døden og til fengsel på livstid i Kongo. French og Tjostolv Moland ble pågrepet i Kongo i mai 2009, etter at sjåføren deres, Abedi Kasongo, ble funnet drept.

I august 2013 ble Moland funnet død på cellen de to delte i militærfengselet Ndolo i hovedstaden Kinshasa. De lokale myndighetene fastslo først at han hadde tatt sitt eget liv, men ombestemte seg og tiltalte French for å ha drept kameraten. I 2014 ble French dømt til livstid for overlagt drap på Moland.