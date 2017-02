Kari Hilde French frykter for sønnens liv

KINSHASA (VG) Helsetilstanden til Joshua French er igjen dramatisk forverret. Moren, Kari Hilde French, mener nå det haster å få sønnen hjem.

– Situasjonen har vært veldig alvorlig flere ganger tidligere. Nå er den alvorlig igjen. Jeg opplever at det haster å få Joshua ut, sier French til VG.

Torsdag leverte hun skriftlige bekymringsmeldinger til ulike representanter for kongolesiske myndigheter. Hun mener belastningen ved å sitte i kongolesisk fengsel i snart åtte år er i ferd med å bryte ned sønnen.

– Det tar på både fysisk og psykisk. Jeg tror ingen i Norge forstår hvor ille situasjonen er. Belastningen av åtte års fengsel på kropp og sjel er så stor at jeg er redd for hans liv. Dette gir jeg beskjed om i mine brev og møter med myndighetene. Ingen skal kunne komme en dag å si at de ikke visste, sier hun.

– Jeg er redd han ikke skal få hjelp tidsnok hvis noe skjer. Det er et stort problem i fengslene her i landet. Mange av fangene som dør kunne vært reddet hvis de hadde fått medisinsk hjelp tidligere. Når fangene først får hjelp dør de ofte på veien til sykehus eller like etterpå.

På sykehus



I fjor lå Joshua French over fem og en halv måned på sykehus etter å ha kollapset på cellen nyttårsaften. Nå vurderes det igjen å få French til behandling utenfor fengselet.

– Det er ikke så lett å være på sykehus heller. Da må han holde seg inne på et lite rom hele tiden. Nå har han i hvert fall mulighet til å bevege seg litt mer, og oppholde seg i luftegården.

I FENGSEL: Joshua French under rettssaken i N'dolo-fengselet i februar 2014. Foto: Endre Alsaker-Nøstdahl , VG

Mandag kunne VG fortelle at det allerede i 2015 ble forhandlet om en avtale om soningsoverføring for den dødsdømte nordmannen. Samtidig bekreftet utenriksminister Børge Brende at det har vært fremgang i saken det siste året.

Skuffelser



Selv orker ikke Kari Hilde French lenger å håpe på en snarlig løsning. Skuffelsene har vært for mange.

– Vi har trodd flere ganger at det var i ferd med å løse seg. Skuffelsen når det likevel ikke skjer er først og fremst forferdelig for Joshua, men også en enorm nedtur for familien. Derfor orker jeg ikke å håpe. Det blir for slitsomt.

I snart tre år har hun bodd mer eller mindre konstant i Kongo. Siden i fjor høst hun hatt et par opphold i Norge. Også hun merker belastningen ved å bo i det fattige og politisk ustabile landet, ofte under svært kummerlige forhold.

Gir ikke opp



Hun tar oss med til ett av de utallige stedene hun har bodd etter at hun ble tvunget til å flytte til Kinshasa for å ta vare på sønnen. Huset, som opprinnelig var internat for misjonærbarn, er svært forfallent. Her renner vannet inn når det regner, mens strøm og vann var borte i lange perioder.

– Jeg har måttet ta en lengre pause av helsemessige grunner. Av og til er jeg redd for at kroppen ikke skal klare mer, men Joshua er helt avhengig av at noen ser til han. Vi er slitne, men så lenge Joshua ikke gir opp, gir heller ikke familien opp å få han hjem.

I KONGO: Kari Hilde French har siden i fjor høst hatt et par opphold i Norge, men har i snart tre år bodd mer eller mindre fast i Kongo. Foto: , Endre Alsaker-Nøstdahl, VG

– Har du tro på at det er mulig for han å leve et normalt liv i Norge den dagen han slipper ut?

– Det blir vel med Joshua som med andre som har sittet fengslet i utlandet. Han må få tid og ro på seg til å tilpasse seg et vanlig liv igjen. Han må starte livet helt på nytt, så det blir noen utfordringer.

– Hvordan har denne saken forandret deg?

– Den har gjort meg mer sint, mer tålmodig og mer utholdende. Jeg har også blitt mer takknemlig over det som er godt i livet. Jeg har vært desperat, fortvilet og kjent mye sorg, men også dypt berørt av menneskers vennlighet både i Norge og Kongo. Jeg er takknemlig for all den støtten jeg får fra familie, venner og ukjente mennesker, sier hun.

French takker også norske og britiske myndigheter og organisasjoner og enkeltmennesker som har gitt viktig støtte.

– Har du vært sint på Joshua?

– Alt vi gjør har jo implikasjoner for de rundt oss. Dermed har jo hans og Tjostolvs reise til Kongo hatt store ringvirkninger for oss også. Så av og til har jeg vært sint, men han og vi har vært gjennom så mye lidelser at den typen følelser egentlig er fraværende. Det viktigste er å få han hjem slik at han og vi kan begynne å leve et normalt liv igjen.