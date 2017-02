Brende: – Mindre sannsynlig at French benådes

Utenriksminister Børge Brende (H) sier det ikke lenger er like sannsynlig at Joshua French blir benådet av kongolesiske myndigheter.

Det kommer fram i et svar til Stortinget på et skriftlig spørsmål fra KrFs Steinar Reiten.

Det var avisen Dagen som først omtalte saken.

I svaret vises det til et tidligere skriftlig spørsmål på et tidspunkt da Kongo hadde en benådning oppe til vurdering.

– Siden den gang er vi informert om at en benådning ikke lenger er like sannsynlig, skriver Brende.

Han framholder at Utenriksdepartementet gjør det som er mulig for å støtte French, som soner under vanskelige forhold, og at det nå arbeides videre med å få nordmannen hjem på annet grunnlag. Brende skriver også at UD er i tett dialog med britiske myndigheter om saken.

Joshua French, som er både norsk og britisk statsborger, er dømt til døden for medvirkning til drap, våpenbesittelse og spionasje. Han er også dømt til livstid i fengsel for å ha drept Tjostolv Moland i fengselet. I mai har han sittet i kongolesisk fengsel i åtte år.