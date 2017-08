Jordskredet i Sierra Leone: 100 barn er døde

Så langt er 300 mennesker bekreftet døde etter jordskredet i Sierra Leone mandag – hvorav en tredjedel er barn.

Tre dager med kraftig regnvær utløste tidlig mandag morgen lokal tid jordskred og flom i Freetown i Sierra Leone. Så langt er 300 mennesker bekreftet døde – hvorav en tredjedel er barn, ifølge Associated Press.

I tillegg er 600 mennesker ennå ikke er gjort rede for og tusenvis er hjemløse, ifølge Røde Kors. Trolig vil dødstallene stige.

– Jeg har aldri sett noe lignende, sier Abdul Nasir, programkoordinator for Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-føderasjonen.

– En elv med leire kom ut av intet og slukte hele samfunn, bare feide dem bort. Vi kjemper mot klokken, mot mer flom og sykdom for å hjelpe de berørte samfunnene å overleve og takle tapet, sier han.

Begravet under gjørme mens de sov



Onsdag begynte en syv dager lang sørgeperiode i det katastroferammede landet, som for bare to år siden ble rammet av en Ebola-epidemi som tok livet av 4000 mennesker. Sierra Leone er et av verdens aller fattigste land.

Det ble også holdt ett minutts stillhet for å ære ofrene.

Minst 100 hus ble dekket av gjørme, hus hvor mange ennå ikke hadde stått opp. Mennesker ble begravet under jord og gjørme mens de sov. Redningsmannskapene jobber på spreng for å grave ut døde kropper – og kjemper i tillegg en desperat kamp for å finne overlevende.

JOBBER PÅ SPRENG: Søket gjøres av militæret, politiet og frivillige fra Røde Kors. Arbeidet er vanskelig på grunn av det farlige terrenget, det enorme omfanget og mangel på utstyr og ekspertise, ifølge Røde Kors. Flere har gjort desperate forsøk på å grave ut savnede med egne hender. Foto: AP/MANIKA KAMARA

Massebegravelser



Avisen The Guardian skriver at to mennesker på tirsdag ble reddet ut fra en ødelagt bygning i live. Dermed steg det totale antallet overlevende som så langt har blitt reddet ut fra husene til 73, ifølge Rajesh Srivastava i Sierra Leones Røde Kors. Han la til at sjansene for å finne overlevende er små. Stadig flere omkomne trekkes ut fra hus, og flere lik ble på tirsdag skyllet opp på en strand.

Ifølge en talsmann for regjeringen, Cornelius Deveaux, er likhusene overfylte med døde menn, kvinner og barn. Mange av likene er maltrakterte og mangler kroppsdeler. Tirsdag ble 150 mennesker begravet – fordi det var myndighetenes eneste mulige løsning. Det er ikke plass til alle de døde kroppene.

SKAL IDENTIFISERE SINE KJÆRE: Slektninger av de døde står i kø utenfor Connaught-sykehuset. Foto: REUTERS/AFOLABI SOTUNDE

President Ernest Bai Koroma ba onsdag alle berørte komme til Freetowns likhus for å identifisere sine kjære. Han la til at alle uidentifiserte kropper ville bli gitt en verdig begravelse. Gravene blir merket, slik at de døde kan bli identifisert på et senere tidspunkt.

Fare for nytt skred



FN vurderer nå risikoen for et nytt skred og en ny flom. Ifølge Linnea Van Wagenen som jobber for FN i Sierra Leone er de foreløpig usikre på hvordan skredet har påvirket områdene omkring.

– Vi har fjell og bratte høyder, og det er vanskelig å komme seg til disse områdene. Det er gjørmete og glatt – det er en risiko for et nytt ras, sier hun ifølge The Guardian.

I tillegg står Freetown på randen av en koleraepidemi på grunn av det stillestående vannet som har fylt gatene, ifølge landets helseminister, Madina Rahman,

Ber om hjelp



Regjeringen har bedt om hjelp fra utlandet for å håndtere krisen. President Kooroma måtte kjempe med tårene tidligere denne uken da han besøkte de ødelagte bebyggelsene.

– Hele samfunn er utslettet, vi trenger hjelp nå, sa han fortvilet.

FN vurderer nå hvilke behov Sierra Leone har, men de første hjelpepakkene er allerede på vei fra Israel. Storbritannia har også lovet å stille opp.