Mann døde i armene til Sol (17) etter jordskjelvet i Kos

17 år gamle Sol Milde forsøkte å redde livet til 39-åringen som mistet livet etter jordskjelvet i Kos.

Natt til fredag rammet et kraftig jordskjelv den tyrkiske byen Bodrum og de greske ferieøyene Kos og Rhodos.

To personer miste livet da taket raste i baren White Corner Club i kos. En svensk 27-åring og en 39 år gammel tyrkisk mann. 17 år gamle Sol Milde fra Bergen var like ved baren da jordskjelvet inntraff.

– Vi var like ved baren da skjelvingen kom. Vi trodde først at det ikke var så alvorlig, men så fikk vi se at alt var rast og jeg fikk øye på mannen med en gang, forteller Sol til VG.

Jordskjelvet hadde en styrke på 6,7 på Richters skala og inntraff klokken 01.30 natt til fredag. Skjelvets episenter ble registrert 19 kilometer under havbunnen i Egeerhavet, 16 kilometer øst for Kos.

Livet sto ikke til å redde

Tross sin unge alder handlet syttenåringen raskt da hun så 39-åringen. Det var TV 2 som først omtalte saken om Sols innsats.

– Jeg fikk først jernteppe, men jeg fikk åpnet luftveiene hans og hørte på pusten hans, forteller Sol til VG.

Dette vet vi: Jordskjelvet i Hellas og Tyrkia

Sol går helsefag på videregående skole og har hatt et år med ambulansefag og handlet hadde lært hva hun skulle gjøre i en krisesituasjon.

– Pusten hans var surklete og han hostet. Jeg kjente på pulsen hans. Den var veldig svak og så stoppet den.

Sol begynte med hjerte og lunge redning, men livet sto ikke til å redde.

– Etter hvert kom helsepersonellet. De hadde mye å styre med da de kom, de sa ikke så mye til oss, men så at vi var der for å hjelpe.

Sol hjalp til med andre skadede til alle var hentet av ambulansene. Ifølge greske Skai er flere hundre personer skadet og minst fem av de alvorlig.

Stolt av datteren

– Jeg prøver å ikke tenke så mye på det som skjedde, det har ikke helt gått opp for meg ennå. Jeg er glad for at jeg kunne hjelpe, men jeg føler ikke at jeg fikk gjort så mye, forteller Sol som ikke er i tvil om at hun hadde gjort det samme igjen.

Strandet: Ungdommer står fast på Kreta

Moren, Mariann Milde er stolt av datteren sin innsats.

– Det er helt uvirkelig og mine tanker går først og fremst til de som er direkte berørt som pårørende av de omkomne og skadede. Jeg er lei meg for at Sol måtte oppleve noe slikt i en så ung alder, men samtidig er jeg svært stolt av at hun handler som hun gjorde, sier moren.

Første alenetur til Syden

– Vi er en russebuss som er på ferie sammen. Vi hadde gledet oss lenge, så det er kjipt at det skulle bli sånn, sier hun tydelig preget av hendelsen.

Turen til Kos var Sols første tur alene med en vennegjeng til Syden. Selv om mange har valgt å reise hjem planlegger Sol å være på Kos ut ferien sammen med vennene.

– Vi er her sammen og jeg tenker at vi skal være her for hverandre og snakke sammen om det som skjedde.